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Üniversiteyi kazananlara bin TL burs

Adıyaman Belediyesi Meclisi son toplantısında üniversite sınavını kazanan öğrencilere bin TL eğitim yardımı yapma kararı aldı.

İHA | 07.06.2018 - 09:01..
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Okulların ihtiyaçlarını karşılayan ve bilimsel çalışmalara ön ayak olan Adıyaman Belediyesi, son meclis toplantısında da eğitime önemli bir destekte daha bulunma kararı aldı.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARA YARDIM

Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu başkanlığında gerçekleşen Haziran Ayı Meclis toplantısında gündem konusu olan üniversiteyi kazanan öğrencilere bin TL eğitim yardımı desteğinde bulunma kararını oy çokluğuyla kabul eden Belediye Meclisi, üniversiteyi kazanan gençleri ve ailelerini mutlu etti.

Üniversiteyi kazananlara bin TL burs

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Alınan kararı sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, verilecek olan destekle üniversiteyi kazanan öğrencilerin ihtiyaçlarının bir nebze olsun karşılanabileceğini söyledi.

Başkan mesajında, Adıyaman Belediyesi Meclisi bugün aldığı kararla, üniversiteyi kazanan gençlere 1.000 TL eğitim yardımı yapmaya oy birliğiyle karar verdi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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