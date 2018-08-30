Üniversiteyi tanımak kaygıyı azaltıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), yerleştirme sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın açıklanacak. Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmay hayali kurarken, uzmanlar öğrencileri kazandığı okulu görmeleri ve daha yakından tanımaları gerektiği konusunda uyarıyor.

"OKULUNUZU TANIYIN"

Üniversitenin yerel değerlerden kopmadan evrensel değerler edinme yeri olduğunu söyleyen ve üniversitenin tanımı ile başlayan Gelişim üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Kahraman Güler, "İlk günler zor geçse de mutlaka okula alışılacaklar. Öncelikle bundan emin olun ve kendinize şans verin. İlk zamanlar sizinle benzer kültürel özellikler taşıyan arkadaşlar edinin. Okul başlamadan önce, yaşayacağınız şehri, okuyacağınız okulu kampüsü ve bölümünüzün akademik kadrosunu tanımak ilk süreçteki kaygıyı azaltıyor. Hemen eve çıkmayın, arkadaşlarınızı iyice tanıyın. Diğer bir önemli faktör de bölümünüzdeki üst sınıflarla kuracağınız iletişim. Yürüdüğünüz yolu sizden önce deneyimlemiş kişilerin desteğine ihtiyacınız olacak" şeklinde konuştu.

"FARKLILIKLARI TEHDİT OLARAK GÖRMEYİN"

Üniversitede kulüplere katılmanın öğrencilere sağlayacağı faydadan bahseden Kahraman Güler, "Üniversitelerde birçok kulüp seçeneği vardır. Bunlardan bir ya da birkaçına katılmanız; insanlarla iletişiminizi, empati yeteneğinizi, organizasyon yeteneğinizi, liderlik yeteneğinizi, takım çalışmasını, yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlikte iş yapma kabiliyetinizi geliştirecek ve en önemlisi kendinize olan güveninizi arttıracaktır. Kendinizi farklılıklara açabilmeniz önemli. Ezberlerini bozan her şeye karşı saygı ve hoşgörü göstermeli, farklılıkları bir tehdit olarak değil, bir zenginlik ve bilgi kaynağı olarak görmek gerekir" dedi.

"MUTLAKA HOBİ EDİNİN"

Öğrencilerde, liseden ve zorlu bir sınav döneminden yeni çıkmış olmanın verdiği rahatlamanın olacağını belirten Kahraman Güler, "Bu dönemde boş vakitlerinizi doldururken, yapacağınız aktivitelerin yanında mutlaka okulunuz ve bölümünüzle ilgili size katkı sağlayacak alışkanlıklar edinin. Kendinizi tanıyın. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri belirleyip bu doğrultuda kendinizi geliştirin. Keyif aldığınız, kendinizi iyi hissettiğiniz alanda ilerlemek ve gelişmek motivasyonunuzu arttıracaktır. Mutlaka bir hobi edinin" diye konuştu.

"STAJ YAPMAK SİZE EN BÜYÜK DESTEĞİ SAĞLAYACAK"

Derslere katılmak, okumak, araştırmak kadar staj yapmanın da önemine değinen Kahraman Güler, "Çalışacağınız alanı görmek, tanımak, zorluklarıyla, avantaj ve dezavantajlarıyla karşılaşmak, alanınızda başarı yakalamış kişilerle çalışmak size yolunuzu çizme konusunda en büyük desteği sağlayacak, mezun olduktan sonra bocalamanıza engel olacaktır. Unutmayın ne kadar erken başlarsanız, ne kadar tecrübe edinirseniz o kadar avantaj" ifadelerini kukllandı.



