Unkapanı'nda kaza: 9 yaralı

Vefa Durağı'ndan yolcu alan 34 GYG 15 plakalı Yenibosna-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü, hareket ettikten sonra orta şeride doğru ilerlerken, aynı istikamette arkadan gelen 34 TZB 67 plakalı Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan dolmuşla çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle dolmuş orta refüjdeki bariyerlere girdi. Kazanın ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle dolmuşta can pazarı yaşandı.
Kazaya karışan dolmuşun ve otobüsün içindeki yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.