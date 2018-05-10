Unkapanı'nda trafik kazası

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Ensonhaber WhatsApp hattına gelen bilgilere göre; Unkapanı- Saraçhane istikametinde ilerleyen bir binek araç, minivana çarptı. Arkadan gelen başka bir araçsa bu iki araca çarptı.

SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI

Minivanın sürücüsü açılan hava yastığının yüzüne çarpmasıyla yaralanırken diğer araçtaki sürücüler de hafif şekilde yara aldı. Ağır hasar alan araçlardan sızan yağ, itfaiye ekiplerince temizlendi.

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi trafiğin kilitlenmesine neden oldu.