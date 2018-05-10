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Unkapanı'nda trafik kazası

Unkapanı'nda 3 araç birbirine girdi.

Özel Haber | 10.05.2018 - 12:08..
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Unkapanı'nda trafik kazası

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Ensonhaber WhatsApp hattına gelen bilgilere göre; Unkapanı- Saraçhane istikametinde ilerleyen bir binek araç, minivana çarptı. Arkadan gelen başka bir araçsa bu iki araca çarptı.

Unkapanı'nda trafik kazası

SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI

Minivanın sürücüsü açılan hava yastığının yüzüne çarpmasıyla yaralanırken  diğer araçtaki sürücüler de hafif şekilde yara aldı. Ağır hasar alan araçlardan sızan yağ, itfaiye ekiplerince temizlendi.

Unkapanı'nda trafik kazası

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Unkapanı'nda trafik kazası

Unkapanı'nda trafik kazası

Unkapanı'nda trafik kazası

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