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Ünlü aktör Sam Shepard yaşamını yitirdi

Amerikalı aktör ve oyun yazarı Sam Shepard, Kentucky'deki evinde 77 yaşında hayatını kaybetti.

31.07.2017 - 23:26
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  2. Kültür Sanat

Amerikan tiyatrosunun önemli oyun yazarları arasında yer alan, kara mizah, gerçeküstü ve korkutucu anımsatmalarıyla tanınan Shepard'ın Kentucky'deki evinde perşembe günü öldüğü bildirildi.

Shepard'ın ölüm nedeninin Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına bağlı komplikasyonlar olduğu belirtildi.

Ünlü aktör Sam Shepard yaşamını yitirdi

GÖMÜLÜ ÇOCUK'LA "PULİTZER" KAZANDI

1943 yılında Fort Sheridan, Illinois'de doğan Shepard, "Gömülü Çocuk" adlı oyunu ile 1979 yılında Pulitzer Ödülü kazandı.

Shepard, yerel Village Voice gazetesince New York'taki sanatçılara verilen ve bağımsız tiyatroculuk ödülü olarak bilinen Off-Broadway Tiyatro Ödülü'nün (Obie Awards) 13 kez sahibi oldu.

Ünlü aktör Sam Shepard yaşamını yitirdi

ABD'NİN BATISINI ANLATAN HİKAYELER

Amerikalı oyun yazarı, yazar ve aktör eserlerinin çoğunda açık sözlülüğüyle bilinir.

Oyunlarında, ABD’nin batısına has yaşamı gerçekçi bir anlayışla ele aldı.

Aç Sınıfın Laneti (1978), Vahşi Batı (1980) ve Aşk Delisi (1983), Shepard'ın önemli oyunları arasında bulunuyor.

Ünlü müzisyen Bob Dylan’la Renaldo & Clara adlı ortak sürrealist çalışması dahil birçok filmde imzası bulunan Shepard, 1983'te En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

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