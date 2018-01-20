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Ünlü askeri tarihçi Erickson: ABD hata yaptı

Marine Corps Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edward Erickson, ABD'nin PYD destekleyerek büyük bir hata yaptığını belirtti.

AA | 20.01.2018 - 13:55..
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Dünyanın önde gelen askeri tarihçilerinden Marine Corps Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edward Erickson, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili soruları yanıtladı.

"FIRAT KALKANI'NIN DEVAMI OLACAK"

Erickson, Afrin operasyonunun Fırat Kalkanı Harekatı'nın devamı olacağına işaret ederek, "Fırat Kalkanı Harekatı, Kuzey Suriye'ye kadar gelip, Münbiç'in etrafını temizlediğinde bu lokal problemi çözdü." ifadelerini kullandı.

Ünlü askeri tarihçi Erickson: ABD hata yaptı

"SİLAHLARI GERİ ALACAĞIMIZI SANMIYORUM"

Erickson, terör örgütünün Türkiye açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'ye (terör örgütü PYD/PKK'ya verilen) silahları geri alacağımıza dair, başkanımız, savunma bakanımız söz verdi. Türkiye'nin buna inandığını düşünmüyorum. Şahsen ben bu silahları geri alabileceğimizi sanmıyorum. En endişe verici olanı bu." diye konuştu.

"ABD KORKUNÇ BİR HATA YAPTI"

Terör örgütü PYD/PKK'nın silahları geri vereceğini düşünmediğini söyleyen Erickson, bu durumun Amerika ile Türkiye arasında büyük problem oluşturacağını ifade etti. Erickson, "Benim şahsi fikrim, ülkem Amerika'nın bu Suriyeli Kürtleri (PYD) destekleyerek korkunç bir hata yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ünlü askeri tarihçi Erickson: ABD hata yaptı

"AMERİKA'NIN ULUSAL ASKERİ POLİTİKASINI BEKLİYORUZ"

"Amerika'nın Suriye'de ne yapmak istediğine dair belli bir planı var mı?" sorusuna ise Erickson, "Obama'nın politikası Esad'in gitmesi yönündeydi. Suriye'deki durum öyle karmaşık bir hal aldı ki Obama yönetimi bu fikri, 'belki Esad kalabilir ama bir şekilde anlaşmamız gerekiyor'a değiştirdi. Trump devraldığında söylemesi zor. Şu anda Esad ile alakalı olarak Trump yönetimi net bir açıklama yapmadı. 2 bin Amerikalı askerimiz Suriye'de DEAŞ ile savaş halinde ve DEAŞ neredeyse alt edildi. Asıl soru şu, DEAŞ tamamen temizlendiğinde Amerika ne yapacak? Orada kalacaklar mı? Gidecekler mi? PYD'yi, Esad'i yıkmaya karşı teşvik mi edecekler? Gerçekten bilmiyoruz. Trump'ın iki hafta önce yayınladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, Suriye hakkında belirsiz. Şimdi yayınlanması geciken Amerika'nın ulusal askeri politikasını bekliyoruz. Yayınlandığında Trump yönetimi bu konu hakkında ne düşündüğünü açıklayacak. Şimdi söyleyebileceğim şey Esad rejimi giderse yerine gelebilecek bir şey yok." diye konuştu.

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