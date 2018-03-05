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Ünlü belgeselcinin çıngıraklı yılanla tehlikeli oyunu

Doğada çektiği belgesellerle ünlenen Nick the Wrangler, bu sefer çıngıraklı bir yılanla başbaşa kaldı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 12:52..
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  2. Yaşam

Doğayla iç içe olduğu videoları kendi kişisel Youtube sayfasına koyan Nick the Wrangler, bu sefer neredeyse ölümden döndü diyebiliriz.

Ünlü belgeselcinin çıngıraklı yılanla tehlikeli oyunu

Ünlü belgeselcinin çıngıraklı yılanla tehlikeli oyunu

SOĞUKKANLILIKLA MÜDAHALE ETTİ

Doğada gezindiği sırada yorulan ve olduğu yere çöken Nick the Wrangler'ın yanına dünyanın en zehirli çıngıraklı yılanı yaklaştı. Böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini bilen adam, soğukkanlılıkla duruma müdahale etti.

Ünlü belgeselcinin çıngıraklı yılanla tehlikeli oyunu

YILANLA TEHLİKELİ OYUN

Yaptığı şey eğer yanlış olsaydı hayatıyla oynayabilirdi. Son anda yaptığı akılcı hareketle duruma müdahale etti.

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