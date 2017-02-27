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Ünlü çift Miami'den ev baktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti devam ettikleri Miami tatilinde ev bakmayı da ihmal etmedi.

27.02.2017 - 08:52
  1. Haberler
  2. Emlak

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Amerika tatili devam ediyor. Önceki hafta New York’a giden çift, oradan Miami’ye geçti.

MİAMİ'DEN EV BAKTILAR

Miami tatili sırasında tekne turuna da çıkan çift, oldukça eğlenceli vakit geçirdi. Şehre hayran kalan Kobal ve İmirzalıoğlu’nun ‘Starlar Adası’ olarak da bilinen Miami Beach Star Island’da emlakçıları gezip ev baktıkları öne sürüldü.

Adada Gloria Estefan, Will Smith, Julio Iglesias, Madonna ve Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü isimlerin evi bulunuyor.

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