Ünlü çift tazminat davası açtı

Ünlü oyuncu çift Tuba Büyüküstün Saylak ve eşi Onur Saylak, boşanacakları ve yasak aşk yaşadıkları yönünde asılsız haberler yapan bir gazeteye 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

DAVA DİLEKÇESİ SUNULDU

Çiftin dava dilekçesinde, "Tuba Saylak, Onur Saylak'a ihanet etmemiştir. Boşanmak için vekalet vermemişlerdir. Mal paylaşımında bulunmamışlardır." denildi.

AVUKATLARINA VEKALET VERDİLER

2011 yılında evlenen ve 5 yaşında ikiz kızları olan çift, bir gazetenin kötü niyetli olarak ardı ardına haklarında asılsız haberler yaptığını belirterek tazminat davası için avukatlarına vekaletname verdi.