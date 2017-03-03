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Ünlü çift tazminat davası açtı

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çifti, asılsız haber yapan gazeteye 50 bin liralık tazminat davası açtı.

03.03.2017 - 11:42
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Ünlü oyuncu çift Tuba Büyüküstün Saylak ve eşi Onur Saylak, boşanacakları ve yasak aşk yaşadıkları yönünde asılsız haberler yapan bir gazeteye 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ünlü çift tazminat davası açtı

DAVA DİLEKÇESİ SUNULDU

Çiftin dava dilekçesinde, "Tuba Saylak, Onur Saylak'a ihanet etmemiştir. Boşanmak için vekalet vermemişlerdir. Mal paylaşımında bulunmamışlardır." denildi.

Ünlü çift tazminat davası açtı

AVUKATLARINA VEKALET VERDİLER

2011 yılında evlenen ve 5 yaşında ikiz kızları olan çift, bir gazetenin kötü niyetli olarak ardı ardına haklarında asılsız haberler yaptığını belirterek tazminat davası için avukatlarına vekaletname verdi.

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