Ünlü çiftin Acarkent'teki muhteşem evi

Üç yıl önce Adı Mutluluk dizisinde birlikte oynayan ve geçtiğimiz yıl dünya evine giren oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, Acarkent’te yeşillikler içindeki bahçe dubleksi dairelerini ünlü bir derginin Mart sayısına açtı.

"SADECE RENKLERİYLE OYNADIK"

“Daha önceki ev bizim için fazla büyüktü. İçinde rahat edebileceğimiz, bizi yansıtan kompakt bir ev arayışındaydık. Emlakçı burayı gösterdiğinde Kaan ile birbirimize bakıp, aynı anda doğru evde olduğumuzu hissettik ve üst kata bile bakmadan evi tutmaya karar verdik. Sadece renkleri ile oynadık o kadar. Alt katta griye, yatak odalarında koyu kobalt maviye yöneldik.”