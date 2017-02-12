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Ünlü çiftin arasındaki gerçek yaş farkı ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer arasındaki yaş farkının 3 değil 5 olduğu belirlendi.

12.02.2017 - 09:32
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Evlendikleri günden bu yana ilişkileri çok konuşulan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi ünlü modacı Başak Dizer arasındaki yaş farkının 3 değil 5 yaş olduğu ortaya çıktı.

Ünlü çiftin arasındaki gerçek yaş farkı ortaya çıktı

SÜREKLİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer, evlendikleri günden bu yana yakışıp yakışmadıkları sürekli tartışma konusu oldu.

Posta'nın haberine göre, Bu konu hala gündemde dolaşırken ünlü çift ise mutlu olduklarını hem sözlü hem de paylaştıkları fotoğraflarla dosta ve düşmana duyuruyorlar.

Ünlü çiftin arasındaki gerçek yaş farkı ortaya çıktı

İNSTAGRAM'DAN ORTAYA ÇIKTI

Asıl gerçek ise Başak Dizer’in arkadaşı Demet Şener’in Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile gerçek yaşı ortaya çıkmış oldu.

Çevresine 1980 doğumlu olduğunu söyleyen Başak Dizer, 1978 yılına ait bu fotoğrafta Demet Şener ile yan yana otururken görülüyor.

Ünlü çiftin arasındaki gerçek yaş farkı ortaya çıktı

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