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Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İHA | 11.03.2018 - 01:23..
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Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Mehmet Orhan Karadeniz

Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e(74), Mustafa Boztepe (25) idaresindeki motosiklet çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır yaralanırken sürücü Mustafa Boztepe de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz Alanya’da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Karadeniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Mustafa Boztepe’de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Boztepe, polis tarafından gözaltına alındı.

Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

KARADENİZ'İN BAKTIĞI DAVALAR

2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana dava, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine saldırı devalarına bakmıştı.

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