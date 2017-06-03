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Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti

El Ezher Büyük Alimler Heyeti üyesi Mısırlı ünlü alim Muhammed’in er-Ravi, 89 yaşında başkent Kahire'de hayatını kaybetti

03.06.2017 - 00:43
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Muhammed er-Ravi

El Ezher tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar dilendi. Mesajda, “Rahmetli Muhammed er-Ravi’nin ilmi ve mutedil İslam fikri, kitapları, İslam daveti ve öğrencileri vasıtasıyla tarihe kaydedilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Merhumun cenazesi cuma namazını müteakip El Ezher Camisi'nden kaldırıldı. Cenaze namazını El Ezher’in ünlü alimlerinden Hasan Şafi kıldırdı.

Cenaze törenine on binlerce insan katıldı.

El Ezher Camisi'nde cuma namazını kıldıran Atiyya Laşin, hutbede ramazanın faziletlerini ve Er-Ravi’nin hayatını anlattı.

El Ezher’in kuruluş yıldönümü münasebetiyle bugün yapılması planlanan kutlamaların, Muhammed er-Ravi’nin vefatı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Muhammed er-Ravi kimdir

Muhammed er-Ravi Şubat 1928’de Mısır’ın Asyut kentine bağlı Rifa köyünde dünyaya geldi. Daha küçük yaşlardayken Kur'an-ı Kerim’in tamamını ezberlerdi.

El Ezher lisesini Asyut’ta bitirdikten sonra Kahire’de Usul ed-Din Fakültesine giren alim, 1954 yılında zamanın en yüksek ilim seviyesi olan “alimlik icazeti” alarak mezun oldu.

Bir ara Vakıflar Bakanlığında müfettiş olarak görev yaptı. El Ezher tarafından Nijerya ve Suudi Arabistan’da görevlendirildi.

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde İmam Muhammed bin Suud Üniversitesi Arap Dili Fakültesinde tefsir dersleri verdi. Üniversitede Usul ed-Din Fakültesinin kurucularından biri olarak kabul edilen er-Ravi, burada 13 yıl Kur'an ilimleri bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

Mısır ve Arap televizyon kanallarında sıklıkla konuk edilen er-Ravi, "çok iyi bir davet adamı ve hatip" olarak biliniyordu. Muhammed er-Ravi, “İslam ve dünya daveti”, “Kur'an-ı Kerim’de hak kelimesi”, “Kur'an-ı Kerim’de Rasul” ve “Kur'an-ı Kerim’de kadın” başta olmak üzere 10 kitap yazdı.

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