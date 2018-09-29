Bir dönem ülkemizde de gösterilen Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde çocuk yıldız olarak tanınan Jeremy Jackson'ın eski eşi fitnes modeli Loni Willison, artık sokaklarda yaşıyor.

Sadece birkaç yıl önce uzun sarı saçları, pahalı giysileri ve bakımlı görüntüsüyle objektiflere yansıyan 35 yaşındaki modem Willison, önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Ünlü fitnes modeli Willison sokaklarda yaşıyor

ESKİ GÖRÜNÜMÜNDEN ESER YOK

Ama bu kez eski görüntüsünün yerinde yeller esiyordu. Saçlarını kısacık kestirmişti. Yüzünde makyajın izi bile yoktu ve üzerinde eski kıyafetler vardı. Üstelik günlerdir duş almamış gibi bir görüntü sergiliyordu.

ÇÖPLERİ KARIŞTIRIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülenmesine aldırmayan Willison, yakındaki bir çöplüğü karıştırdı ve işe yarar bir şeyler bulmaya çalıştı. Bulduklarını da bir market arabasına yığılı halde taşıdığı eşyalarının arasına yerleştirdi.

SAHİL GÜVENLİK'İN ÇOCUK YILDIZIYLA EVLİYDİ

Loni Willison, eski bir çocuk yıldız olan Jeremy Jackson ile 2012 yılında evlendi. İlişkileri inişli çıkışlı biçimde devam etti. Ancak çiftin gösterişli bir törenle başlayan evliliği 2014 yılında sona erdi, çift yollarını ayırdı. Ondan sonra da Willison eskisi gibi toplum içinde görünmemeye başladı. Genç kadın iki yıl önce eski kocasının kendisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.