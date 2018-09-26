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Neşet Ertaş ölümünün 6'ncı yılında anıldı

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş, ölümünün 6'ncı yılında Kartal'da anıldı. Anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 11:53..
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“Ahirim sensin”, “Zahidem”, “Gönül dağı”, “Bir bakışta yaktın beni” gibi birçok türküsüyle gönüllere taht kuran Neşet Ertaş, İstanbul Kartal'da bulunan Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda anıldı.

Unesco tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' kabul edilen ve 25 Eylül 2012’de vefat eden Ertaş'ı anma programına yüzlerce vatandaş katıldı.

Neşet Ertaş ölümünün 6'ncı yılında anıldı

TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi’nde Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sazıyla ve sesiyle Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Bazı vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, bazı da cep telefonlarıyla yaşadıkları duygu dolu anları ölümsüzleştirdi.

Neşet Ertaş ölümünün 6'ncı yılında anıldı

Neşet Ertaş ölümünün 6'ncı yılında anıldı

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