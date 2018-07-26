Ünlü kitaplar hakkında az bilinen ilginç gerçekler

Basılan ilk kitaplardan bu yana değişen ve gelişen pek çok şey oldu elbette. Basılan ilk kitaplarla ilgili bilinen en eski bilgilerden biri, kapaklarında yazarının adının olmayışı örneğin. O zaman daha özel detaylarla, işlemelerle hazırlanıyormuş kitaplar…

Henüz teknoloji yok, imkanlar kısıtlı… Hal böyle olunca bugün bize ilginç gelen birçok özel nokta çıkıyor ortaya. İşte hepimizin bildiği kitaplar hakkında özel gerçekler…

Tom Sawyer’in Maceraları – Mark Twain

Tom Sawyer’İn Maceraları’nı özel yapan yanı ise, Dünya Edebiyatı’nda daktilo ile yazılmış ilk eser olması. Twain, Remington firmasının ilk daktilo müşterisidir.

Savaş ve Barış – Lev Tolstoy

En önemli klasiklerden Savaş Barış’ı, Tolsoy, kopyalama makinelerinin icat edilmediği bir dönemde yazmıştı. Elbette o dönemde başka kitaplar da yazıldı. Ancak Savaş ve Barış’ı özel kılan ise, eşi tarafından 7 kez elle yazarak kopyalaması oldu.

Gadsby – Ernest Vincent

Vincent’in 1939’da kaleme aldığı bu kitabın ilginç yanı ise, bir kelimesinde dahi “e” harfi bulundurmaması ve tam 50.110 kelimeden oluşuyor.

Sefiller – Victor Hugo

Sefiller, Victor Hugo romanlarından en tanınanı ve belki de en etkileyicisi. Romanı okuyanlar bilirler. Bu romanın girişi çok uzun bir cümleden oluşur. Evet, gerçekten uzun. Öyle ki, bu cümle 823 kelimeden oluşmaktadır ve toplamda 3 sayfa sürer.

Bu cümle kitabın üçüncü bölümünde yer alır ve Fransız Edebiyatı’nın en uzun cümlesi kabul edilmektedir.

Kumarbaz – Fyodor Dostyevski

Dostoyevski, adının hakkını verdiği bu kitabını tam 25 günde yazdı. Çünkü kumar borcunu ödemesi gerekiyordu.

Dahası var: Acelesi olduğundan Dostoyevski, bir stenograf tuttu. Romanını yazdırdığı stenograf Anna Grigoryevna ile daha sonra da evlendi.

Güliver’in Gezileri – Jonathan Swift

Swift’in bu eseri aslında tam anlamıyla bir sır. Şöyle ki, Swift bu kitabında Mars gezegeninin iki uydusu Phobos ve Deimos’u tam boyutları ve dönüş hızlarıyla yazdı. Bu uydular ise, kitaptan yaklaşık 100 yıl sonra gökbilimciler tarafından doğrulandı.

Lolita – Vladimir Nabokov

Nabokov, eserini Paris’te İngilizce olarak yazdı. Ancak kitap, müstehcen bulunarak Fransa, Güney Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada ve Arjantin’de müstehcen bulunarak yasaklandı. Ancak bir yandan da kitap, Amerika’da, ilk üç haftada 100.000 sattı.

Sherlock Holmes – Sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes, şu an dünyaca bilinen ve sevilen bir eser. Ancak aslında göz doktoru olan Doyle, sadece geçim sıkıntısı çektiği için yazar olmaya karar vermişti.

Codex Leicester – Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci, hidrolik, suyun hareketi, jeoloji ve astronomi üzerine bazı çalışmalarını içeren bir defter yazdı; ona, Codex Leicester adını verdi. Galata Köprüsü ile ilgili taslaklarını da içeren bu defter, 1994’te, 30.8 milyon dolara, özel koleksiyonuna eklenmek üzere, Bill Gates tarafından satın alındı.

Bu özelliği ile dünya üzerinde en pahalıya satılan kitap oldu.

Damla Karakuş

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