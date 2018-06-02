Ünlü modacı Coco Chanel bir Nazi ajanıydı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Uzun yıllar moda alanında büyük başarılara imza atan ve kadın giyime özgür bir çizgi getiren Coco Chanel, II. Dünya Savaşı sırasında Almanlara yardım etmişti. Nazilerle aynı düşünceyi paylaşıyordu ve Yahudilerle koministleri sevmiyordu. Chanel mükemmel bir fırsatçıydı, Naziler iktidardayken o da modanın iktidarı oldu.

NAZİLER GÜÇLÜYSE O DA GÜÇLÜ

Chanel markasının yaratıcısı Fransız modacı, Alman dış politikasına ve Hitler’e hayranlık duyuyordu. II. Dünya savaşının başlarında gönlü Alman bir aristokrat olan Gunther von Dincklage'a kaydı. O da Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels'e bağlıydı. Naziler, 1940 yılında Fransa'yı işgal ederken herkes evlerinden dışarı atıldığında Chanel sadece yüksek rütbeli Nazi subaylarının ve üst derece Nazi destekçilerinin kalabildiği Hotel Ritz'de konaklıyordu.

SEVMEDİĞİ YAHUDİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Chanel’in fırsatçılığı devam ediyordu... 1920'lerde günümüzün en başarılısı sayılabilecek 'Chanel No:5' adlı parfümünün, isim hakkını Yahudi bir aile olan Wertheimers'a sattı. II. Dünya savaşında Naziler, Yahudi mallarına el koyarken de, Nazilere bir Aryan ırkı olduğunu söyleyerek parfümünün isim hakkını kendi üstüne aldı.

Wertheimers'lardan bugünün parasıyla 9 milyon $’a denk gelen bir ödeme aldı. Chanel Yahudilerden nefret etse de onun finansal başarısını sağlayan aslında bir Yahudi ailesiydi.

NAZİ AJANI CHANEL

Chanel, Nazi sevgilisi sayesinde Gizli Haber Alma Generali Walter Schellenberg'in maaşlı ajanı olarak çalışıyordu. Gizli tutulan Nazi kod adı "Westminster"dı (antisemitik eski erkek arkadaşına hitafen).

Chanel'in moda dünyasında adı iyice duyulmuştu, İngiliz sosyetesiyle bağlantıları uçsuz bucaksız bir seviyedeydi. Dönemin başbakanı Winston Churchill'i bile tanıyordu. Naziler de bu bağlantıları avantaja dönüştürmek istediler.

WİNSTON CHURCİLL’E ULAŞMASI LAZIM

Chanel’in bu bağlantısını kullanmak isteyen Naziler, sinsi bir plan yaptı. Chanel , bir İngiliz sosyetesi olan arkadaşı Vera Lombardi'yi Madrid'e çağırdı. İspanya'da bir Chanel mağazası açabilme üzerine konuştular. Aslında Chanel'in modasını İspanya'ya getirmek gibi bir derdi yoktu. Bu yalanıyla Churchill'e ulaşmak istiyordu. Lombardi Madrid'deki İngiliz konsolosluğuna gidene kadar Chanel'in asıl niyetini anlamamıştı. Chanel'in niyetini anlar anlamaz hem Chanel'i hem de diğer Nazi ajanlarını ele verdi.

DAVALARDAN SIYRILMAYI BAŞARDI

Savaştan sonra Chanel hakkında 2 kez dava açıldı. İkisinde de delil yetersizliğinden dolayı sıyrıldı. Aslında asıl kaynağı belge yetersizliği değil, Churchill gibi yüksek rütbede olan yakın arkadaşlarıydı. Bu kişiler Chanel'in aşağılayıcı davalardan uzak duracağını ve hapishane köşelerinde sürünmeyeceğine dair garanti vermişlerdi.

SAVAŞ SONRASI SÜREÇTEN DE SIYRILDI

II. Dünya savaşından sonra Nazilerle birlikte olan kadınlar sokaklara çıkarılıp soyulup, çırıl çıplak bırakılarak aşağılanıyordu. Göğüslerinin üzerine Nazi işaretleri çizilir, toplumca dışlanırlardı, ancak yüksek rütbeli bir Nazi ile birlikte olan Chanel bu kadınların arasında yoktu.

ÖMÜR BOYU ZENGİN KALDI

Chanel moda dünyasında eşsiz bir başarıya ulaştı, hayatının geri kalanını da lüks içerisinde geçirdi. Bu lüks yaşantısına imkan sağlayan da ilginç bir şekilde düşmanı olduğu Yahudi bir aile olan Wertheimers'dı.

ATATÜRK ORDUYA CHANEL GİYDİRDİ

Chanel’in modadaki başarısı Atatürk’ün de ilgisini çekmişti. Atatürk, 1930’larda Chanel’den Türk Silahlı Kuvvetleri için kıyafet tasarlamasını rica etmişti. Subaylardan sonraki bütün üst düzey merasim giysilerini Chanel tasarladı. Atatürk’ün etrafındaki generallerin giysilerine ve 1930’ların balo fotoğraflarına bakarsanız, hepsi bir tiyatro kostüm tasarımcısının elinden çıkmış gibi muhteşem görünür.