Ünlü modacı Süleyman Tezcan YouTube kanalı açtı

Ünlü Stilist ve Moda Tasarımcısı Süleyman Tezcan, kanalının içeriğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"İnternet dünyasının en büyük video platformu YouTube’da moda, makyaj, stil ve gündelik yaşantılı içerikli yayın yapacağım, aslında çok istediğim bir şeydi kendi yaptığım çalışmaları beni sevenler ile paylaşmak, âmâ yoğunluğumdan dolayı fırsatım olmamıştı. Sonra Rıdvan Uzun ile konuştuk; oda beraber yapalım deyince kanalı açış süreci başlamış oldu. Şimdilik haftada bir video yayınlayacağız. Şu anda ilgi çok güzel ve mutluyum."





"KANALIN İÇİNDE BENİM DÜNYAM VAR"

Ünlü Moda tasarımcısı Süleyman Tezcan Açtıkları kanalın içeriğinin genelinde kendi dünyasını anlatmayı planlıyor. Tezcan ‘’içeriğin genelinde benim dünyam var. Saçımı ve makyajımı nasıl yapıyorum, nasıl vakit geçiriyorum, neler giyiyorum ,giydiğim şeyler üzerinde ne gibi değişiklikler yapıyorum, Moda ‘dan tasarıma kadar, evde sürekli bulunan eski malzemelerimizden neler yapabiliriz ,giymediğimiz şeylerimizi nasıl değerlendiririz, bu zamana kadar öğrendiklerimi takipçilerimle paylaşacağım çekimlere en kısa zamanda başlayacağız’’ dedi.

Tezcan’ın çekimlerini üstlenen Samsunlu Yönetmen ve fotoğrafçı Rıdvan Uzun ise ünlü Modacı ile çalışmaktan sonra derece mutlu olduğunu söyledi.