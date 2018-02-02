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Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Şu anda zirve olan isimlerin, kliplerdeki figüranlıklarıyla başlayan kariyerlerini listeledik.

Detay Haber | 02.02.2018 - 09:51..
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Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

Jennifer Lopez

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Janet Jackson’un 1993’te yayınladığı “That’s the Way Love Goes” klibinde Jennifer Lopez, o zamanlarda sadece dansçılık yapan bir figürandı.

Kesha

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Katy Perry’nin “I Kissed a Girl” klibinde oynayan Kesha, bu klipten sonra yeteneğini gösterip meşhur oldu.

Josh Duhamel

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Başarılı oyuncu Duhamel’ın diş hekimi olma hayalleri, ajansa yazılmasıyla değişti. 1999 yılında, Christina Aguilera’nın “Genie in a Bottle” klibinde ilk figüranlık deneyimini yaşadı.

Channing Tatum

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

40’ın üzerinde filmde oynamış başarılı aktör, ünlenmeden önce Ricky Martin’in 2000 yılında çekilmiş “She Bangs” klibinde dansçı figüranlık yapıyordu.

Christina Hendricks

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Onu ‘Madmen’ dizisindeki Celine olarak tanıyoruz. Güzel oyuncu ‘Madmen’den önce 1997 yılında çekilmiş  Everclear’ın “One Hit Wonder” klibinde oynadı.

Angelina Jolie

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

1997’de Rolling Stones’un “Anybody Seen My Baby” klibinde oynayan başarılı oyuncunun ünü, bu klipten sonra başladı. Sayısız filmlerle tanıdığımız aktrisin şu anda 100’den fazla filmde rolü var.

Courteney Cox

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Kendisini “FRIENDS” dizisindeki Monica olarak biliyoruz. Bruce Springsteen’in 1984’te çekilen “Dancing In the Dark” klibinde, sahneye çıkarılan izleyici rolünde Courteney Cox oynamıştır.

Jeremy Renner

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

“The Avengers” filmindeki okçu kahramanımız “Hawkeye” ve “Jason Bourne Legacy” filminde başrol oynayan Jeremy Renner, Marvel’a dahil olmadan önce Pink’in 2003’te yayınlanan “Trouble” klibinde “kötü şerif”i oynadı.

Alicia Silverstone

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Silverstone’un 1993’te, Aerosmith’in “Cryin' ” klibinde başrol oynaması onun kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalamasına sebep oldu. Başarılı oyuncu, 30’un üzerinde yapımın içinde bulundu.

Patrick Swayze

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Ünlü aktör, şarkıcı ve söz yazarı olan Swayze’yi ilk 1982’de yayınlanan Toto’nun “Rosanna” klibinde gördük. Başarılı sanatçı bir çok yapımda yer aldı. 2009’da ise vefat etti.

Matt LeBlanc

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

“FRIENDS” dizisinden tanıdığımız Joey karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan oyuncu, ilk kez Jon Bon Jovi’nin 1990 da çekilen “Miracle” adlı klibinde figüranlık yaparken görüyoruz.

Matthew McConaughey

Ünlü olmadan önce figüran olan 12 artist

Trisha Yearwood’un 1992’de çekilen “Walkaway Joe” klibinde banka soyan, kötü çocuk rolünde gördüğümüz oyuncunun, bu zamanlara kadar nasıl geleceğini kimse bilemezdi. Interstellar, Wolf of the Wall Street, True Detective, Dallas Buyers Club gibi dev yapımlarda başarılı bir oyunculuk sergileyen McConaughey’in bir adet Oscar’ı bulunmakta.

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