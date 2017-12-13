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Yağmur Atacan kaza yaptı; köylüler yolu trafiğe kapattı

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 5 yaşındaki kızı Su Atacan ile birlikte kaza yaptı. Ünlü oyuncu kazadan yara almadan kurtulurken vatandaşlar bölgedeki kazalara tepki göstererek yolu trafiğe kapattı.

DHA | 13.12.2017 - 20:29..
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Akşam saatlerinde ünlü oyuncu Yağmur Atacan Örnekköy'de 5 yaşındaki kzıı Su Atacan ile birlikte kaza yaptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yağmur Atacan'ın kullandığı cip karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralanırken Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı Su Atacan yara almadan kurtuldu.

Yağmur Atacan kaza yaptı; köylüler yolu trafiğe kapattı VİDEO

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Kazanın ardından Örnekköy sakinleri, aynı bölgede sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

19 Mayıs 1983 doğumlu Yağmur Atacan, Yugoslavya göçmeni olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu olan Atacan, 12 Nisan 2008 de ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile hayatını birleştirdi. 2009 yılında doğan kız çocuklarına 'Su' ismini veren ünlü çiftin evlilikleri devam ediyor.

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