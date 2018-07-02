taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.827
USD
4,6164
EURO
5,3748
ALTIN
185,43
PETR
78,2900

Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale'de

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel çekimi için geldiği Çanakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti.

AA | 02.07.2018 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Magazin

2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Los Angeles merkezli Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan Myths&mysteries with Megan Fox isimli belgeselin Troya Savaşı'nı anlatan bölümü için Çanakkale'ye gelen Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, ilk olarak Bozcaada ilçesine geçti.

Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale'de

BÖLGE HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bölgedeki belgesel çekimlerini tamamlayan Megan Fox, daha sonra Troya Antik Kenti'ni gezdi.

Çekimlere Troya Antik Kenti'nde devam eden Fox, burada antik kentin kazı heyeti başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan, alan hakkında bilgi aldı.

Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale'de

Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale'de

TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Cep telefonuyla çevreyi görüntüleyen ünlü oyuncu, sıcak hava dolayısıyla sık sık hasır şapka takarak güneşten korunmaya çalıştı.

Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale'de

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Habertürk yazılı basından ayrılıyor

Habertürk yazılı basından ayrılıyor

67
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

413
CHP, Madımak'ı hatırladı

CHP, Madımak'ı hatırladı

104
Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

36
Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

91
Demet Akalın'ın cinsel istismara çözüm önerisi

Demet Akalın'ın cinsel istismara çözüm önerisi

255
Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM