Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

Avatar, Ölümcül Deney, Özel Tim ile Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerin yıldızı Michelle Rodriguez, arkadaşı Sergio Magana ile Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Sultanahmet Camisi ve Ayasofya gibi tarihi yerleri gezen Rodriguez, Cumartesi günü de Şanlıurfa'ya geldi.





FOTOĞRAFINI SOSYAL HESABINDA PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, sessiz sedasız geldiği kentte arkadaşıyla birlikte tarihi ve turistik mekânları gezdi. Şanlıurfa'dan oldukça mutlu ayrıldığı belirtilen Rodriguez, kentin simgesi olan Balıklıgöl'de balıklara yem atıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kentte bir gün kaldığı öğrenilen Michelle Rodriguez, Balıklıgöl'de çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı