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Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru, ödül almak için gittiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesi otel odasında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

DHA | 25.09.2018 - 09:05..
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22 yıllık tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, adından sıkça söz ettirdiği 'Sağ Salim 2' filminin ardından rol aldığı 'Facia Üçlü' isimli uzun metrajlı filmle dikkatleri üzerine çekti. 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde, 25. Yıl Emek Ödülü almak için Adana'ya gelen Yakup Yavru (64), kaldığı otelde ölü bulundu.

Yakup Yavru'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti


MEZARINI YAPTIRMIŞTI

Memleketi Amasya'da 3 Mayıs'ta 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptıran Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum." sözleriyle gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti


"ÖLDÜĞÜMDE İNSANLARA SIKINTI ÇIKARMAYAYIM DEDİM"

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Yakup Yavru, mezar yaptırmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"'Ölümlü dünya ne olur ne olmaz' diye, İstanbul'da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak."

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