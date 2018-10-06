Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı

Öcek için, ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öcek'in rol arkadaşları Selahattin Taşdöğen, Ferdi Akarnur, Sinan Bengier, Ercan Gezmiş, Ahmet Çevik ile sanat dünyasından çok sayıda isim ve yakınları katıldı.

"KENDİNE BAKMADIĞINA DAİR HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Ünlü oyuncunun oğlu Eser Seçkin Öcek yaptığı açıklamada, "Teşekkür ederim herkese ilgi alakaları için. Seveni çokmuş, buradan onu görüyoruz. Güzel yaşadı, keyifle yaşadı kendine baktı, ailesine baktı, çok güzel baktı. Babamdı ama hep söylüyorum en kral arkadaşımdı. Asılsız haberler var, kendine bakmadığına dair, onların hiç bir tanesi doğru değil. Hep söyledim hep söyleyeceğim, gittiği doktorları bir görseniz hastane kurulurdu. O kadar kendiyle alakalıydı, hem eşi dostuydu hem dışarıdan başka doktorlar da çok ilgiliydi. Sporunu yapıyordu, yüzmesine gidiyordu. Kendine bakıyordu ama maalesef zamanı buymuş" dedi.

Söğütlüçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Öcek'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Öcek, Yedikule Mezarlığı'nda defnedildi.