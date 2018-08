Ünlü romanlar için düşünülen ilk isimler neydi

Elbette edebi bir eser ortaya çıkarmak güç, ama ismine karar vermek de en az o eseri yazmak kadar zor olsa gerek.

Genellikle romanlarının bitiminde isim bulmayı tercih etmiş yazarlar ve tabii ki çok kez değişmiş fikirleri. Peki hiç severek okuduğunuz romanların adı ile ilgili düşündünüz mü? Bakalım hangi yazarlar eserlerinin adına karar vermeden önce en son hangi isimleri düşünmüşler…

1984

George Orwell, fantastik romanının adının “The Lasr Man in Europe” olmasına karar vermişti. Ancak yayımcısı bu ismin ticari olmayacağını düşündü ve “1984”ü önerdi.

Atlas Vazgeçti

Ayn Rand, ünlü romanı için ilk olarak “The Strike” adını düşünmüştü. Kitap yayımlanmadan bir yıl önce Rand, düşündüğü ismin, kitabının içeriği hakkında fazla detay verdiğini düşünmeye başladı. Eşinin tavsiyesi üzerine de 1957’de basılan kitabına “Atlas Shrugged” (Atlas Vazgeçti) adını verdi.

Hayatın Kaynağı

Yine Ayn Rand’dan okuduğumuz bu eser için Rand, “Secon Hand Lives” (İkinci El Yaşamlar) adını düşünmüştü.

Güneş de Doğar

Ernest Hemingway, 1926 yayımlanan bu romanı için “Fiesta” adında karar kılmıştı. Ancak yayımcısı Eski Ahit’te geçen “The Sun Also Rises” (Güneş de Doğar) adını tavsiye etti.

Paris Bir Şenliktir

Hemingway’in bir diğer romanı orijinalinde “A Moveable Feast” (Hareketli Şölen) adını taşıyorken, Türkçeye “Paris Bir Şenliktir” adıyla çevrilmiştir.

Silahlara Veda

Hemingway, Silahlara Veda adıyla basılan romanı için de “The Sentimental Education of Frederick Henry” (Frederick Henry’nin Düşünceli Eğitimi) adını düşünmüş.

Bülbülü Öldürmek

İlk önce adının “Atticus” olmasına karar verilmişti ki, Harper Lee, kitabının adını sadece bir karaktere bağlamanın sınırlandırıcı olduğunu düşünmüş ve adını “To Kill a Mockingbird” (Bülbülü Öldürmek) olarak değiştirmiştir.

Lolita

Ünü, yazarı Vladimir Nabokov’un da önüne geçen ünlü roman Lolita’nın adı da aslında “The Kingdom by the Sea” (Bir Deniz Ülkesi) olarak düşünülmüş.

Gurur ve önyargı

Jane Austen kitabına "Gurur ve Önyargı" adını vermeden önce “First Impressions” (İlk İntiba) adını düşünmüş.

Savaş ve Barış

Dilimize pelesenk olmuş klasiklerden biri Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı. Öyle benimsemişiz ki, başka bir isim düşünülemez gibi. Oysa bu isimde karar kılınmasaydı bu kitabın adı “All’s Well That Ends Well” (Sonu İyi Olan Her Şey İyidir) olacaktı.

Ulysses

Dünyanın en zor okunan kitaplarından biri olarak kabul edilir Ulysses. James Joyce, bu romanı için aslında daha önce yazdığı romanı “Dubliners” romanında geçen başkarakterlerinden yola çıkarak, “Ulysses in Dublin” olmasını düşünmüş.

Muhteşem Gatsby

F. Scott Fitzgerald, romanı için önce “Trimalchio in West Egg” adını düşünmüş. Ancak daha etkili ve kısa bir isme ihtiyacı olduğunu fark eden Fitzgerald, Muhteşem Gatsby’de karar kılmış.

Rüzgar Gibi Geçti

Romantik bir filmi de çekilen bu kitabın adı da “Mules in Horses’ Harness” (Atların Eğerindeki Katırlar) olabilirdi.

Ses ve Öfke

William Faulkner’in bu ünlü eseri için ise düşünülen isim “Alacakaranlık”mış.

Dracula

Bram Stoker’in klasikleşen vampir romanı için düşündüğü isim ise “The Dead Un-Dead” olmuş. Ancak o da etkili ve kısa bir isim olarak “Dracula”ya karar vermiş.

Sineklerin Tanrısı

İsmiyle dikkat çeken en özel kitaplardan Sineklerin Tanrısı. Ancak William Golding bu özel isimde karar kılana kadar düşündüğü pek çok isimden neredeyse seçilecek olanı ise, “Strangers From Within” (İçimizden Gelen Yabancılar) olmuş.

Madde 22

Author Joseph Heller, aslında kitabına “Catch-11” adını verecekken o dönemden sinemalarda olan “Ocean’s Eleven” filmi sebebiyle kafa karıştırmasın diye vazgeçti. Ama durumdan tam olarak da sıyrılamadım ve 11’in 2 katında karar kıldı; “Catch-22”.

Gizli Bahçe

Frances Hodgson Burnett, romanı için “Mistress Mary” adını düşünse de, “The Secret Garden” (Gizli Bahçe) adında karar kılmış.

