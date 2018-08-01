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Ünlü romanlar için düşünülen ilk isimler neydi

Hayranlık uyandıran yazarlar, enfes romanlarına karar verirken hangi isimleri düşünmüştü?

Özel İçerik | 01.08.2018 - 17:57..
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Ünlü romanlar için düşünülen ilk isimler neydi

Ünlü romanlar için düşünülen ilk isimler

Elbette edebi bir eser ortaya çıkarmak güç, ama ismine karar vermek de en az o eseri yazmak kadar zor olsa gerek.

Genellikle romanlarının bitiminde isim bulmayı tercih etmiş yazarlar ve tabii ki çok kez değişmiş fikirleri. Peki hiç severek okuduğunuz romanların adı ile ilgili düşündünüz mü? Bakalım hangi yazarlar eserlerinin adına karar vermeden önce en son hangi isimleri düşünmüşler…

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

1984

George Orwell, fantastik romanının adının “The Lasr Man in Europe” olmasına karar vermişti. Ancak yayımcısı bu ismin ticari olmayacağını düşündü ve “1984”ü önerdi.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Atlas Vazgeçti

Ayn Rand, ünlü romanı için ilk olarak “The Strike” adını düşünmüştü. Kitap yayımlanmadan bir yıl önce Rand, düşündüğü ismin, kitabının içeriği hakkında fazla detay verdiğini düşünmeye başladı. Eşinin tavsiyesi üzerine de 1957’de basılan kitabına “Atlas Shrugged” (Atlas Vazgeçti) adını verdi.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Hayatın Kaynağı

Yine Ayn Rand’dan okuduğumuz bu eser için Rand, “Secon Hand Lives” (İkinci El Yaşamlar) adını düşünmüştü.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Güneş de Doğar

Ernest Hemingway, 1926 yayımlanan bu romanı için “Fiesta” adında karar kılmıştı. Ancak yayımcısı Eski Ahit’te geçen “The Sun Also Rises” (Güneş de Doğar) adını tavsiye etti.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Paris Bir Şenliktir

Hemingway’in bir diğer romanı orijinalinde “A Moveable Feast” (Hareketli Şölen) adını taşıyorken, Türkçeye “Paris Bir Şenliktir” adıyla çevrilmiştir.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Silahlara Veda

Hemingway, Silahlara Veda adıyla basılan romanı için de “The Sentimental Education of Frederick Henry” (Frederick Henry’nin Düşünceli Eğitimi) adını düşünmüş.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Bülbülü Öldürmek

İlk önce adının “Atticus” olmasına karar verilmişti ki, Harper Lee, kitabının adını sadece bir karaktere bağlamanın sınırlandırıcı olduğunu düşünmüş ve adını “To Kill a Mockingbird” (Bülbülü Öldürmek) olarak değiştirmiştir.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Lolita

Ünü, yazarı Vladimir Nabokov’un da önüne geçen ünlü roman Lolita’nın adı da aslında “The Kingdom by the Sea” (Bir Deniz Ülkesi) olarak düşünülmüş.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Gurur ve önyargı

Jane Austen kitabına "Gurur ve Önyargı" adını vermeden önce “First Impressions” (İlk İntiba) adını düşünmüş.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Savaş ve Barış

Dilimize pelesenk olmuş klasiklerden biri Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı. Öyle benimsemişiz ki, başka bir isim düşünülemez gibi. Oysa bu isimde karar kılınmasaydı bu kitabın adı “All’s Well That Ends Well” (Sonu İyi Olan Her Şey İyidir) olacaktı.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Ulysses

Dünyanın en zor okunan kitaplarından biri olarak kabul edilir Ulysses. James Joyce, bu romanı için aslında daha önce yazdığı romanı “Dubliners” romanında geçen başkarakterlerinden yola çıkarak, “Ulysses in Dublin” olmasını düşünmüş.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Muhteşem Gatsby

F. Scott Fitzgerald, romanı için önce “Trimalchio in West Egg” adını düşünmüş. Ancak daha etkili ve kısa bir isme ihtiyacı olduğunu fark eden Fitzgerald, Muhteşem Gatsby’de karar kılmış.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Rüzgar Gibi Geçti

Romantik bir filmi de çekilen bu kitabın adı da “Mules in Horses’ Harness” (Atların Eğerindeki Katırlar) olabilirdi.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Ses ve Öfke

William Faulkner’in bu ünlü eseri için ise düşünülen isim “Alacakaranlık”mış.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Dracula

Bram Stoker’in klasikleşen vampir romanı için düşündüğü isim ise “The Dead Un-Dead” olmuş. Ancak o da etkili ve kısa bir isim olarak “Dracula”ya karar vermiş.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Sineklerin Tanrısı

İsmiyle dikkat çeken en özel kitaplardan Sineklerin Tanrısı. Ancak William Golding bu özel isimde karar kılana kadar düşündüğü pek çok isimden neredeyse seçilecek olanı ise, “Strangers From Within” (İçimizden Gelen Yabancılar) olmuş.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Madde 22

Author Joseph Heller, aslında kitabına “Catch-11” adını verecekken o dönemden sinemalarda olan “Ocean’s Eleven” filmi sebebiyle kafa karıştırmasın diye vazgeçti. Ama durumdan tam olarak da sıyrılamadım ve 11’in 2 katında karar kıldı; “Catch-22”.

Ünlü romanların adına karar verilmeden önce en son hangi isimler düşünüldü

Gizli Bahçe

Frances Hodgson Burnett, romanı için “Mistress Mary” adını düşünse de, “The Secret Garden” (Gizli Bahçe) adında karar kılmış.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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