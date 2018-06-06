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Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Yazar ve şairlerin çocukluk hallerine bir bakın; bakalım kaç tanesini yetişkin hallerine benzeteceksiniz?

Özel Haber | 06.06.2018 - 17:12..
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Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

yazar ve şairlerin çocuklukları

"Acaba küçük bir çocukken de belli miydi böyle duygu yüklü cümleler kuracağı?" diye düşünüyor musunuz siz de, çok sevdiğiniz isimlerin şiirlerini, romanlarını okurken? Elbette onlar da bir zamanlar çocuktu. Bakalım hangi yazar/şair çocukken nasıl görünüyordu...

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Agatha Christie

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Attila İlhan

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Cemal Süreya

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Ernest Hemingway

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

F. Scott Fitzgerald

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Flannery O’Connor

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Franz Kafka

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Frida Kahlo

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

J. D. Salinger

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Jack Kerouac

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

James Joyce

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

John Steinbeck

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Joseph Conrad

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Nazım Hikmet

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Oğuz Atay

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Orhan Veli

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Patti Smith

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Peyami Safa

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Roald Dahl

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Rudyard Kipling

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Sabahattin Ali

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Sylvia Plath

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Virginia Woolf

Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

Vladimir Nabokov

Damla Karakuş

[email protected]

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