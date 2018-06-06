Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

"Acaba küçük bir çocukken de belli miydi böyle duygu yüklü cümleler kuracağı?" diye düşünüyor musunuz siz de, çok sevdiğiniz isimlerin şiirlerini, romanlarını okurken? Elbette onlar da bir zamanlar çocuktu. Bakalım hangi yazar/şair çocukken nasıl görünüyordu...
Agatha Christie
Attila İlhan
Cemal Süreya
Ernest Hemingway
F. Scott Fitzgerald
Flannery O’Connor
Franz Kafka
Frida Kahlo
J. D. Salinger
Jack Kerouac
James Joyce
John Steinbeck
Joseph Conrad
Nazım Hikmet
Oğuz Atay
Orhan Veli
Patti Smith
Peyami Safa
Roald Dahl
Rudyard Kipling
Sabahattin Ali
Sylvia Plath
Virginia Woolf
Vladimir Nabokov
Damla Karakuş