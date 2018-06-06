Ünlü şair ve yazarların çocukluk fotoğrafları

"Acaba küçük bir çocukken de belli miydi böyle duygu yüklü cümleler kuracağı?" diye düşünüyor musunuz siz de, çok sevdiğiniz isimlerin şiirlerini, romanlarını okurken? Elbette onlar da bir zamanlar çocuktu. Bakalım hangi yazar/şair çocukken nasıl görünüyordu...

Agatha Christie

Attila İlhan

Cemal Süreya

Ernest Hemingway

F. Scott Fitzgerald

Flannery O’Connor

Franz Kafka

Frida Kahlo

J. D. Salinger

Jack Kerouac

James Joyce

John Steinbeck

Joseph Conrad

Nazım Hikmet

Oğuz Atay

Orhan Veli

Patti Smith

Peyami Safa

Roald Dahl

Rudyard Kipling

Sabahattin Ali

Sylvia Plath

Virginia Woolf

Vladimir Nabokov

Damla Karakuş

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