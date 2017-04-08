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Ünlü sanatçılar klip çekti, oy ver çağrısı yaptı

CHP seçmeninin sandığa gidip oy kullanma problemini bildikleri için her seçim öncesi aynı videolardan çekiyorlar..

08.04.2017 - 09:34
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Ünlü sanatçılar klip çekti, oy ver çağrısı yaptı

Türkiye gibi, seçime katılımın Avrupa ortalamasının çok çok üzerinde, yüzde 80-90'lar düzeyinde olan bir ülkede 'mutlaka oy verin' çağrısı yapmak mantığa uymuyor.

Ünlü sanatçılar hemen her seçim öncesi, sanki Türkiye'de seçime katılım oranı çok düşükmüş gibi 'oy ver' çağrısı yapan klipler hazırlıyor.

16 Nisan referandumu öncesi de bazı sanatçılar klip çekti, 'sandığa gidin, mutlaka oy kullanın' çağrısı yaptı.

HAYIR'CI SEÇMENE OY VER ÇAĞRISI

Açıktan söylemediler ama videoyu çekenlerin sosyal medya performansları gösteriyor ki çekilen bu klip tam olarak HAYIR oyu verenlere 'oy kullanmazsanız AKP'ye yarar' mesajı veriyor.

Ünlü sanatçılar klip çekti, oy ver çağrısı yaptı

SANATÇILARDAN 'OY VER' KLİBİ

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