Ünlü şarkıcı canlı yayında taciz edildi

1 AK Parti İstanbul, Şehitler Köprüsü davasını takip etti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yaşanan olayların davasını takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "Türk milleti, ülkesini koruyacak irade de olduğunu gösterdi." dedi.

2 TBMM'de yeni dönemin ilk atışması Meclis'te 27. dönemde Binali Yıldırım Başkan seçilirken, teşekkür konuşması yaptığı sırada CHP'li Mahmut Tanal sataştı. Böylece eylemleriyle dikkat çeken Tanal, yeni dönemin de sinyalini verdi.

3 Zirkonyum nedir Zirkonyum; 18'inci yy'da keşfedilen bu metal türü; uzay sanayinden askeriyeye kadar bir çok alanda kullanılıyor.

4 Bir modern zaman masalı: Uyuyan Güzeller Bir gün bütün kadınlar uykuya dalar ve işte artık bir roman yazılıyordur.

5 Southgate'e eşi Alison moral verdi İngiltere, Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi ve kupaya veda etti. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan İngiliz teknik direktör Southgate'i eşi Alison teselli etti.

6 Yaşlıların sağlıklı bir yaz geçirmesi için öneriler Yaz mevsiminde sıcak havaların da etkisiyle ev dışında geçirilen zamanların uzamasıyla ileri yaştaki hastalar için dikkat edilmesi gerekenler.