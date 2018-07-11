İngiltere'de 2004 yılından itibaren yayınlanan şarkı yarışması 'X Factor UK' bu sene de dolu dizgin devam ediyor.
CANLI YAYINDA TACİZ ŞOKU
'X Factor UK' yarışmasının tartışıldığı 'The Xtra Factor' programına katılan Spice Girls grubu üyelerinden Mel B, canlı yayında taciz edildi. Ünlü sanatçı hem de 'X Factor UK'nin jüri üyelerinden Louis Walsh'ın tacizine uğradı.
Ünlü şarkıcı canlı yayında taciz edildi ViDEO
"BENDEN UZAK DUR"
Görüntülerde jüri üyelerinden Walsh'ın elinin yavaş yavaş Mel B'nin kalçasına doğru indiği görülüyor. Taciz edildiğini anladığı anda tepkisini ortaya koyan Mel B şaşkınlığını gizleyemedi ve jüri üyesinin kendisinden uzak durmasını istedi.