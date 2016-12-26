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Ünlü şarkıcı George Michael hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz şarkıcı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ajanslar | 26.12.2016 - 02:30
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Ünlü şarkıcı George Michael hayatını kaybetti

George Michael'ın ölümünü kamuoyuna menajeri duyurdu.Michael'ın Pazar günü Oxfordshire'daki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis, Michael'ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını açıkladı.Michael en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Ünlü şarkıcı George Michael hayatını kaybetti

ALBÜMLERİ 100 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan şarkıcı, 1980'li yıllarda Andrew Ridgely ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla ün kazanmıştı. George Michael daha sonra solo kariyerine başlamış ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri olmuştu.Michael'ın albümleri 100 milyondan fazla satmıştı.

Aralık ayı başında, Pakistan asıllı İngiliz yapımcı ve şarkı yazarı Naughty Boy'un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalıştığı açıklanmıştı.

Ünlü şarkıcı George Michael hayatını kaybetti

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