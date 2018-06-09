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Ünlü şefin sır ölümüne sebep: İhanet

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 13:36..
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"Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'in bir otel odasında ölü bulunmasının yankıları sürüyor.

2013 yılından bu yana CNN'deki programına devam eden; No Reservations'ın İstanbul bölümünde kebapları, işkembeyi ve ıslak hamburgeri tadan, Mardin'de ise kaburga dolmasını beğenen Bourdain, 2 yıldır İtalyan korku sineması üstadı Dario Argento’nun oyuncu ve yönetmen kızı, 42 yaşındaki Asia Argento ile aşk yaşıyordu. İntiharın nedenine ilişkin ihanet iddiası ortaya atıldı.

Ünlü şefin sır ölümüne sebep: İhanet

İHANET SEBEBİ

ABD’li prodüktör Harvey Weinstein’ın tecavüzüne uğradığını açıklayan ilk isimlerden biri olan ve MeToo hareketinin sert savuncularından Asia Argento'nun İtalyan gazetelerinde çıkan fotoğrafları, ihanet söylemlerini, beraberinde getirdi.

Ünlü şefin sır ölümüne sebep: İhanet

Asia Argento Roma'da kendisinden 14 yaş küçük Hugo Clement ile öpüşürken görüntülendi. Anthony Bourdain'in bu olaydan kısa bir sonra hayatına son vermesi, intiharın arkasındaki nedenin ihanet olduğu iddialarını gündeme getirdi.

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