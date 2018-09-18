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Ünlü Yazar Burak Aksak’tan 5 kitap önerisi

“Leyla ile Mecnun” ile fırtınalar estiren, Küsurat Yayınevi’nin kurucu ismi Burak Aksak, onu etkileyen 5 kitabın listesini bizlerle paylaştı.

Özel İçerik | 18.09.2018 - 11:51..
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Burak Aksak

Burak Aksak, çalışmaları ile hayatımızda özel bir yer edindi. 2017’de hayata geçirdiği yayınevi Küsurat ile Leyla ile Mecnun’a bu kez bambaşka bir son yazan Aksak, bizimle kendisini etkileyen ve herkes okumalı dediği 5 kitabı paylaştı.

Burak Aksak'tan 5 kitap önerisi

GOG

Aykırı düşüncelere sahip ateşli bir polemikçi olan Giovanni Papini, 20. yüzyılın ilk yarısının tartışmalı edebi kişiliklerinden biridir. 1931 yılında yayımlanan Gog'da Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir servet edinen ve dünyayı gezmekte olan Amerikalı bir milyarderin hikâyesini anlatır.

Gog

Giovanni Papini

Çev.: Fikret Adil

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 244

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Burak Aksak'tan 5 kitap önerisi

HUZURSUZLUĞUN KİTABI

Huzursuzluğun Kitabı, aynı zamanda, bir edebiyatçının idealindeki yapıtla kâğıda dökebildiklerinin arasındaki mesafedir; hayal edilenin soluk, titrek bir sureti, gölgesi olarak kalmaya, kusurlu olmaya mahkûmdur belki; tıpkı an’da yaşanan gibi, tıpkı düşünce gibi, tıpkı bütün kitaplar gibi.

Huzursuzluğun Kitabı

Fernando Pessoa

Chiviyazıları Yay.

S.: 529

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Burak Aksak'tan 5 kitap önerisi

ZAMAN ZAMAN İÇİNDE

Kötü bir düşünce: Kimsenin sana ihtiyacı yok, kendi kültürüne tamamıyla yabancısın, onun için hiçbir şey yapmadın, sen hiçbir şeysin. Ama Avrupa'da ya da başka bir yerde SSCB'de en iyi yönetmen kim diye sorulduğunda, cevap Tarkovski. Fakat burada tek kelime edilmiyor. Ben sanki yokum, yaşamıyorum, boşlukta yer kaplamayan bir şeyim. Hiç kimsenin sana ihtiyaç duymaması, baş edilmesi çok zor bir duygu....

Zaman Zaman İçinde

Andrey Tarkovski

Çev.: Seda Kervanoğlu

Agora Kitaplığı

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Burak Aksak'tan 5 kitap önerisi

ÜZÜMÜN KARDEŞLİĞİ

Sekiz-dokuzu arka taraftaki yeşil çuha örtülü masada toplanmıştı. Yukardan sarkıtılmış lamba iskambil oynayan beş kişiyi aydınlatıyordu. Diğerleri masanın çevresinde dikilmiş, birbirlerine laf çakıyorlardı. Seyredenlerden biri de babamdı. Huysu, mendebur, buruk bir sigorta emeklileri grubu; gergin, hırlayıp duran kötü niyetli ihtiyar hergeleler; buruktular ama acımasız zekalarının, bozuk ağızlarının ve paylaştıkları dostluğun deneyiminin derinliğinden konuşan yaşlı bilgeler yoktu. Zamanın tükenmesini beklerken vakit öldüren sıradan yaşlı insanlar sadece...

Üzümün Kardeşliği

John Fante

Çev.: Avi Pardo

Parantez Yay.

S.: 159

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Burak Aksak'tan 5 kitap önerisi

4 ENİŞTE 1 CENAZE

Duygu Yazıcıoğlu’nun kaleminden 4 Enişte 1 Cenaze hayata, Ajans İnsanları’na ve eniştelere dair çıkarımlarıyla okurlarını kahkahaya boğacak…

4 Enişte 1 Cenaze

Duygu Yazıcıoğlu

Küsurat Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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