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Ünlü yazar Philip Roth hayatını kaybetti

Pulitzer Ödüllü ünlü ABD'li yazar Philip Roth, 85 Yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 10:46..
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İki hafta önce taşikardi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Philip Roth,kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yazdığı 30'dan fazla kitapla Roth, 20'nci yüzyıl Amerikan Edebiyatı'nın en üretken isimlerinden biriydi.

ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

1998'de Pastoral Amerika adlı kitabıyla Kurgu dalında Pulitzer Ödülü'ne layık görülmüştü. Yazar kitapta Vietnam sonrası dönemi kaleme almıştı. 19 Mart 1933 doğumlu yazar Philip Roth, 1998 yılında Pulitzer ödülünü kazanmıştı.

Kalp yetmezliğinden 85 yaşında hayatını kaybettiği duyurulan yazar, cinsellik, din, ölüm, Yahudi karakterler, anti-semitizm gibi konuları korkusuzca, cesaretle işlemesiyle tanınmıştır.

Ünlü yazar Philip Roth hayatını kaybetti

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