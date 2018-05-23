Ünlü yazar Philip Roth hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde veliler, yenileme çalışması yapılan köprünün bulunduğu dere yatağında kendi imkanlarıyla açtıkları patika yoldan çocuklarını okul servislerine bindirebiliyor.

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Turist kadın filin saldırısına uğradı

Hayvanat bahçesini ziyarete giden bir kadın, hiç beklemediği bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.