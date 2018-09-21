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Ünlü Yazar Stephen King’den duygularımız üzerine 20 özel alıntı

Gerilim ve korku romanlarının ünlü yazarı Stephen King’den duyguların tanımını yapan 20 alıntı…

Özel İçerik | 21.09.2018 - 13:23..
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stephen king

Kitaplarının çoğunun Türkçeye çevrilmesiyle ülkemizde de büyük bir üne sahip yazar Stephen King, özellikle gerilim ve korku türünde yazdığı eserlerinin hikayesi doğduğu, büyüdüğü ve çokça yaşadığı Maine’de geçiyordu. 1967’de yazdığı ilk öyküsünden bu yana hep üreten King, ayrıca çocuk kitabı da yazdı.

İnsanın içine işleyen bir aura ile romanlarını üreten ve bugün 71. Yaşına giren King’i, eserlerinden seçkilediğimiz 20 alıntı ile anıyoruz…

Stephen King eserlerinden 20 alıntı

- Kalbinde ne olduğunu asla saklayamazsın.

(Yeşil Yol)

*

- Televizyon fena değil, ona karşı değilim, ama insanı dünyadan koparıp yalnızca kendi camına bağlamasını sevmiyorum. En azından o bakımdan radyo daha iyiydi.

(Yeşil Yol)

*

- Dünyadaki dertlerin yarısı, insanların “Benim!” demesinden kaynaklanıyor.

(Diriliş)

*

- Geri kalan her şey sizi yarı yolda bıraktığında kütüphanenin yolunu tutun.

(22/11/63)

*

- Dipsiz bir uçurumun içine baktığınız zaman, o da sizin içinize bakar.

(Sadist)

Stephen King eserlerinden 20 alıntı

- Cesur bir insan düşünebilir. Bir korkak bunu yapamaz.

(Sadist)

*

- Hiçbir şey bir çocuğun çığlığı kadar delici bir ses çıkaramaz; bu doğanın çok etkili hayatta kalma mekanizmalarından biridir.

(Kabuslar Pazarı)

*

- Yataktan kalktığınız bir sabah sonuncusu olabilirdi.

(Oyun)

*

- "Onları sevgileriyle öldürdü" dedi John. "Birbirlerine olan sevgileriyle. Nasıl olduğunu anlıyor musun?"

(Yeşil Yol)

*

- Eroinmanlar da kollarına şırınga yaparlarken çok iyi hissederler kendilerini, oysa o anda zehirleniyorlardır.

(Hayvan Mezarlığı)

Stephen King eserlerinden 20 alıntı

- Rüzgârın esmesini engellemek bile insanların dedikodu yapmasını engellemekten kolaydır.

(22/11/63)

*

- Hiçbir şey sonsuza dek sürmez, belki sevgi hariç.

(O)

*

- Sadeliği koru. Başarmanın en emin yolu budur.

(22/11/63)

*

- Yazmak harika, aynı zamanda korkunç birşey. Hafıza kuyusunun, yıllar boyu sıkıca kapalı duran kapağını açıveriyor.

(Diriliş)

*

- İnsanoğlu gariptir. Yeterince zaman verirsen her şeye alışır.

(22/11/63)

Stephen King eserlerinden 20 alıntı

- Sanırım hiçbir şeyi asla tamamen silip atamazsınız dünya denen bu karanlık aynadan.

(Yeşil Yol)

*

- İnsan, bugün açan, yarın solan kır çiçekleri gibidir, insanın zamanı ancak bir mevsimdir, gelir ve geçer.

(Hayvan Mezarlığı)

*

Korku doğurgandır, çocuğu da öfkedir ve öfke intikam ister.

(O)

*

- Bir kere anlattın mı bütün sırlar küçülür.

(Doktor Uyku)

*

- Senin yerinde olsaydım- senin yerinde olmayı isterdim. Gerçi senin yerinde olsam benim yerimde olmayı istemezdin.

(22/11/63)

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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