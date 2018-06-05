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Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

Her duygu ve olguyu şairane bir dille anlatan yazarlar ve şairler, bakalım aşk sözcüğünü nasıl tanımladılar…

Özel Haber | 05.06.2018 - 13:30..
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Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

yazar ve şairler aşkı nasıl tanımladı

Bazı sözcüklerin karşılığı duygular, tanımlamaktan öte yaşanırlar. Aşk da bunlardan biri. Öyle ki bu sözcüğün her insan duygusunda bambaşka bir karşılığı var. Bakalım okumalara doyamadığımız ünlü yazarlar aşkı kendi duygusunda nasıl tanımladı…

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

SABAHATTİN ALİ

Ne kadar çok insanı seversek, asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. Aşk dağıldıkça azalan bir şey değildir.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

FRIEDRICH NIETZSCHE

İnsan arzularını sever, arzuladıklarını değil.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

ORHAN PAMUK

Aslında en iyi aşk, değil tanımak, hiç görmediğin kişiye duyulan aşktır. Körler iyi aşık olurlar mesela.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

HARUKİ MURAKAMİ

Kim aşık olmuşsa, kendisinin eksik parçalarını arıyordur. Bu yüzden aşık, maşuğunu düşündükçe acı çeker. Bu tıpkı, uzun zamandır görmediğin birinin odasına girdiğinde bulduğun anılar gibidir.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

OSCAR WILDE

Aşk, karşılıklı bir yanlış anlamadır.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

MICHEL DE MONTAIGNE

Aşk dediğimiz şey, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

HENRY DE MONTHERLANT

Aşk, ovaları kaplamış olan çok büyük ordulara benzer. Daha dün bütün görkemiyle orada dururken bugün bakarız, yerinde yeller eser.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

GEORGE NATHAN

Aşk, birçok kişi tarafından yaşanan, ama çok az kişi tarafından keyifle sürdürülebilen bir duygudur.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

DOROTHY PARKER

Savaşta olan şey, aşkta da vardır: Görüşme isteyen kale, yarı yarıya alınmıştır.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

SOMERSET MAUGHAM

En uzun aşk, karşılıklı olmayan aşktır.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Aşk, zaman kaybından başka bir şey değildir.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

EUGENE DELACROIX

Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden çok farklı bir dil gerekir.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

NICOLAS CHAMFORT

Aşk, karşılıklı iki geçici hevesten ve iki vücudun yakınlığından başka bir şey değildir.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

MARCEL PROUST

Sevdiğimiz zaman, aşk o kadar büyüktür ki içimize sığmaz; sevdiğimiz insana doğru yayılır, onda kendisini durduran bir yüzey bulur; bizi gidişten daha fazla büyülemesinin sebebiyse, kendimizden çıktığını fark etmeyişimizdir.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

ANTOINE DE SAINT - EXUPERY

Aşk, birbirine bakmak değil; birlikte aynı yöne bakmaktır.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

JAMES JOYCE

Aşk, aslında hiç doğal olmayan bir olgudur ki kendini nadiren tekrar eder; ruh yeniden bakire kalamayacak hale gelir ve bir başkasının ruhundaki okyanusa dalacak gücü kendinde yeniden bulamaz.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

JEAN PAUL SARTRE

Aşk; iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır. Boşuna bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkumdur.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

AHMET HAMDİ TANPINAR

Aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki, eninde sonunda ödetmesidir. Şu veya bu şekilde. Fakat daima ödersiniz.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

CESARE PAVESE

İnsan kendini bir kadına duyduğu aşk yüzünden öldürmez. Aşk bizi tüm çıplaklığımız, sefilliğimiz, düşkünlüğümüz ve hiçliğimizle açığa vurduğu için öldürür.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Sevdiğinin bir başkasıyla mutlu olduğunu görmekten daha acı bir şey varsa, o da sevdiğinin seninle mutsuz olduğunu görmektir.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

LEV TOLSTOY

İnsanlar, aşk üzerindeki görüşlerini değiştirmelidir. Kadınla erkek, cinsel aşkı şimdi olduğu gibi şiir havasına büründürmekten kaçınmalıdır. Bunun yalnızca insanı alçaltan hayvanca bir iş olduğu kabul edilmeli.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

MILAN KUNDERA

Bir kadınla sevişmek ve bir kadınla uyumak iki ayrı tutkudur, sadece farklı değil aynı zamanda da zıt tutkular. Aşk çiftleşme arzusunda duyurmaz kendini, uykuyu paylaşma arzusunda duyurur.

Ünlü yazar ve şairlerden aşkın tanımı

ERNEST HEMINGWAY

İki insan birbirini seviyorsa, buna mutlu bir son yoktur.

Damla Karakuş

[email protected]

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