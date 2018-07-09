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Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Eserleriyle okurlarına ilham olan yazarların mezar taşlarında hangi cümle yazıyor?

Özel İçerik | 09.07.2018 - 13:21..
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Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

mezar taşı yazıları

Hepimiz kitapseverler olarak onları okumaya bayılıyoruz. Onlar belki bu dünyada değiller, ama geride bıraktıkları eserler, hala bizim dünyamızı, hayal gücümüzü geliştirmeye devam ediyor. Peki ömürleri boyunca cümlelerle dans eden bu yazarların, şairlerin, mezar taşlarına ne yazıldı dersiniz? İşte size birkaç örnek…

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Ahmet Rasim (1864 – 1932)

Türk diline 48 sene kalemiyle hizmet eden muharrir Ahmet Rasim burada yatıyor. Matbu âsârı yüzü geçer. Onu unutmamak her Türke borçtur…

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Muallim Naci (1850 – 1893)

Hak-perestim arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir, Bir nefes ayrılmadım tevhîdden Allah bir.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Mithat Cemal Kuntay (1885 - 1956)

Yolcu! Burada bir karı, koca yatıyor. İkisine de bir Fatiha yeter!

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Süleyman Nazif (1870 – 1927)

Şimşek mürekkep olmalıdır, yıldırım kalem, Tahrir için kitabe-i senk-i mezarını!

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Sakallı Celâl (1886 - 1962)

Bağbân bir gül için bin hâre hizmetkâr olur.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Sylvia Plath (1932 –1963)

Harlı alevlerin ortasında bile altın nilüfer yetiştirilebilir.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Virginia Woolf (1882 - 1941)

Kendimi sana doğru savuracağım, yenilmeksizin ve boyun eğmeden, ey ölüm! (Dalgalar adlı kitabından)

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

William Shakespeare (1564 - 1616)

Bu mezarı koruyanı Tanrı korusun, kemiklerimi yerinden oynatanı lanetlesin!

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Osho (1931 – 1990)

Hiç doğmadı. Hiç ölmedi. Dünya denen bu gezegeni 11 Aralık 1931 ile 19 Ocak 1990 arasında ziyaret etti yalnızca.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Auguste Comte (1798 – 1857)

İlke olarak aşk, temel olarak düzen, amaç olarak ilerleme.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

W. H. Auden (1907-1973)

Günlerinin hapishanesinde, özgür insana nasıl övüleceğini öğret.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Robert Lee Frost (1874 – 1963)

Dünya ile aşk kavgasına tutuştum.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Cesare Pavase (1908 – 1950)

Kolay sanmıştım ilk düşündüğümde, oysa alçakgönüllülük istiyor son adım, kendini beğenmişlik değil.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Kurt Tucholsky (1890 – 1935)

Fani olan her şey sadece bir simgedir. (Goethe - Faust II)

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Oscar Wilde (1854 - 1900)

Öldü işte ama her şey bitmedi

Kırık ölü çömleğini merhametin

Başkasının gözyaşı dolduracak;

Akıp gidecek yaşamın ırmağı

Tüm lanetli, sıradışı insanlar

Onun ebedî yasını tutacak.

(Reading Hapishanesi’nin Baladı şiirinden)

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

F. Scott Fitzgerald (1896 - 1940)

Şimdi sefer etmekteyiz, biz o akıntıya karşı giden tekneler… Durmadan geriye, geçmişe çarpılıp atılsak da ne gam… (Muhteşem Gatsby)

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Dorothy Parker (1893 - 1967)

Toz yüzünden özür dilerim. (Parker’in vücudu öldükten sonra yakıldı. Bu sebepten böyle yazıyor.)

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

H. G. Wells (1866 – 1946)

Kahrolasıcalar! Size bunu söylemiştim!

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Emily Dickinson (1830 - 1886)

Doğum 10 Aralık 1830.

Geri Çağrılma 15 Mayıs 1886 .

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Charles Bukowski (1920 - 1994)

Sakın Denemeyin!

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

W. B. Yeats (1865 - 1939)

Yaşam ve ölüme şöyle bir bakar ve geçip gider atlı adam.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Frank O'Hara (1926 - 1966)

Doğmak ve olabildiğince farklı yaşamış olmak bir lütuftu.

Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Niccolo Machiavelli (1469 – 1527)

Hiçbir övgü, onun ismi kadar yüce değildir.

Damla Karakuş

[email protected]

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