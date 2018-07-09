Ünlü yazar ve şairlerin mezar taşı yazıları

Hepimiz kitapseverler olarak onları okumaya bayılıyoruz. Onlar belki bu dünyada değiller, ama geride bıraktıkları eserler, hala bizim dünyamızı, hayal gücümüzü geliştirmeye devam ediyor. Peki ömürleri boyunca cümlelerle dans eden bu yazarların, şairlerin, mezar taşlarına ne yazıldı dersiniz? İşte size birkaç örnek…

Ahmet Rasim (1864 – 1932)

Türk diline 48 sene kalemiyle hizmet eden muharrir Ahmet Rasim burada yatıyor. Matbu âsârı yüzü geçer. Onu unutmamak her Türke borçtur…

Muallim Naci (1850 – 1893)

Hak-perestim arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir, Bir nefes ayrılmadım tevhîdden Allah bir.

Mithat Cemal Kuntay (1885 - 1956)

Yolcu! Burada bir karı, koca yatıyor. İkisine de bir Fatiha yeter!

Süleyman Nazif (1870 – 1927)

Şimşek mürekkep olmalıdır, yıldırım kalem, Tahrir için kitabe-i senk-i mezarını!

Sakallı Celâl (1886 - 1962)

Bağbân bir gül için bin hâre hizmetkâr olur.

Sylvia Plath (1932 –1963)

Harlı alevlerin ortasında bile altın nilüfer yetiştirilebilir.

Virginia Woolf (1882 - 1941)

Kendimi sana doğru savuracağım, yenilmeksizin ve boyun eğmeden, ey ölüm! (Dalgalar adlı kitabından)

William Shakespeare (1564 - 1616)

Bu mezarı koruyanı Tanrı korusun, kemiklerimi yerinden oynatanı lanetlesin!

Osho (1931 – 1990)

Hiç doğmadı. Hiç ölmedi. Dünya denen bu gezegeni 11 Aralık 1931 ile 19 Ocak 1990 arasında ziyaret etti yalnızca.

Auguste Comte (1798 – 1857)

İlke olarak aşk, temel olarak düzen, amaç olarak ilerleme.

W. H. Auden (1907-1973)

Günlerinin hapishanesinde, özgür insana nasıl övüleceğini öğret.

Robert Lee Frost (1874 – 1963)

Dünya ile aşk kavgasına tutuştum.

Cesare Pavase (1908 – 1950)

Kolay sanmıştım ilk düşündüğümde, oysa alçakgönüllülük istiyor son adım, kendini beğenmişlik değil.

Kurt Tucholsky (1890 – 1935)

Fani olan her şey sadece bir simgedir. (Goethe - Faust II)

Oscar Wilde (1854 - 1900)

Öldü işte ama her şey bitmedi

Kırık ölü çömleğini merhametin

Başkasının gözyaşı dolduracak;

Akıp gidecek yaşamın ırmağı

Tüm lanetli, sıradışı insanlar

Onun ebedî yasını tutacak.

(Reading Hapishanesi’nin Baladı şiirinden)





F. Scott Fitzgerald (1896 - 1940)

Şimdi sefer etmekteyiz, biz o akıntıya karşı giden tekneler… Durmadan geriye, geçmişe çarpılıp atılsak da ne gam… (Muhteşem Gatsby)





Dorothy Parker (1893 - 1967)

Toz yüzünden özür dilerim. (Parker’in vücudu öldükten sonra yakıldı. Bu sebepten böyle yazıyor.)

H. G. Wells (1866 – 1946)

Kahrolasıcalar! Size bunu söylemiştim!

Emily Dickinson (1830 - 1886)

Doğum 10 Aralık 1830.

Geri Çağrılma 15 Mayıs 1886 .

Charles Bukowski (1920 - 1994)

Sakın Denemeyin!

W. B. Yeats (1865 - 1939)

Yaşam ve ölüme şöyle bir bakar ve geçip gider atlı adam.

Frank O'Hara (1926 - 1966)

Doğmak ve olabildiğince farklı yaşamış olmak bir lütuftu.

Niccolo Machiavelli (1469 – 1527)

Hiçbir övgü, onun ismi kadar yüce değildir.

Damla Karakuş

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