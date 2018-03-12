taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.411
USD
3,8457
EURO
4,7369
ALTIN
163,00
PETR
64,7600

Ünlü yazarlar kitapseverlerle buluştu

Ünlü yazarlar CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.

AA | 12.03.2018 - 17:55..
  1. Haberler
  2. Kitap

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği'nce düzenlenen CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında ünlü yazarlar kitapseverlerle buluştu.

Çok sayıda yazarın imza ve söyleşi programlarının da yer aldığı fuarda, Nevzat Tarhan, Leyla İpekçi, Abdurrahman Dilipak, Ayşe Kulin, İskender Pala ve Serdar Tuncer'in imza etkinliklerine, okuyucuların ilgisi yoğun oldu.

Prof. Dr. Canan Karatay ise yoğun ilgi gören imza gününde, Gerçek Tıbbın 10 Şifresi adlı kitabını imzaladı.

Ünlü yazarlar kitapseverlerle buluştu

Etkinlikler kapsamında ayrıca İsmail Kılıçarslan, Emre Miyasoğlu, Aykut Ertuğrul, Şener İşleyen ve Bestami Yazgan okuyucularıya buluştu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür AŞ ve KOSGEB tarafından da desteklenen fuar, 18 Mart'ta sona erecek.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kadıköy’de Haldun Taner Müze Evi açılıyor
Tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun Taner’in 103’üncü yaş gününde Haldun Taner Müze Evi açılıyor.
Tomris Uyar anılıyor
Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarından Tomris Uyar, vefatının 15. yılında bir dizi etkinlikle anılacak.
'Aşkın Gözyaşları'
Sinan Yağmur’un milyonlar satan 5 kitaplık 'Aşkın Gözyaşları' serisi ilk kez Kapı Yayınları’nda okuyucuyla buluşuyor.
Ian Hodder'in 'Dolanıklık' kitabı okurlarla tanıştı
İngiliz Ian Hodder, Arkeoloji Dizisi’nden çıkan 'Dolanıklık' kitabında temel olarak, arkeoloji ve madde bilimini, şeylerin ve insanların bilimsel arkeolojisinde bir araya getirmenin yollarını sunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

153
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

271
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

145
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

104
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

86
Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

Yunanistan Ege Denizi'nde tatbikat yapacak

154
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM