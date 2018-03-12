Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği'nce düzenlenen CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında ünlü yazarlar kitapseverlerle buluştu.

Çok sayıda yazarın imza ve söyleşi programlarının da yer aldığı fuarda, Nevzat Tarhan, Leyla İpekçi, Abdurrahman Dilipak, Ayşe Kulin, İskender Pala ve Serdar Tuncer'in imza etkinliklerine, okuyucuların ilgisi yoğun oldu.

Prof. Dr. Canan Karatay ise yoğun ilgi gören imza gününde, Gerçek Tıbbın 10 Şifresi adlı kitabını imzaladı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca İsmail Kılıçarslan, Emre Miyasoğlu, Aykut Ertuğrul, Şener İşleyen ve Bestami Yazgan okuyucularıya buluştu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür AŞ ve KOSGEB tarafından da desteklenen fuar, 18 Mart'ta sona erecek.

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