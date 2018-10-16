Ünlü yazarlardan her şeyi ertelemek üzerine 17 alıntı

Erteleme, çoğumuzun dönem dönem içine düştüğü bir duygu. Belki de zamanla insanın huyu oluveriyor. Haliyle böyle bir duygu yazarların da kaleminden geçmeliydi. Kimine göre suç, kimine göre zorunluluk. Bakalım ünlü yazarlar eserlerinde insanın her şeyi erteleme duygusundan nasıl bahsetmiş…

(Aldous Huxley)

- Bugün alabileceğin keyfi asla yarına erteleme

(Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley)

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- Yaşamda hiçbir şeyi erteleme, yaşamın eylem, sürekli eylem olsun...

(Günce – II - Henri-Frederic Amiel)

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- İnsanlar zaman zaman içinden çıkamadıkları ve baş edemeyecekleri sorunları -hele ahlaki kararları- erteleme yoluna giderler...

(Konstantiniyye Oteli - Zülfü Livaneli)

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- Biliyorsun, hiçbir gücün yok alınyazın üstünde. O halde yarının belirsizliğinden kaygılanman niye? Bilge isen yaşamı erteleme.

(Bir Çöl Rüzgarı Ömrümüz – Rubailer – Ömer Hayyam)

(Murat Menteş)



- Beşeri sükunet ise, çoğu zaman, otomatik bir erteleme düzeneğinin işlemesinden elde edilir.

(Dublörün Dilemması - Murat Menteş)

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- Vakit öldürmek dışında bir şey yapın. Çünkü vakit sizi öldürüyor.

(Veronika Ölmek İstiyor - Paulo Coelho)

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- Ama insan sürekli bir erteleme ya da hatırlatma halindedir; şu anı yaşamaz, ardına bakıp geçmişe ağıt yakar ya da onu çevreleyen güzellikleri görmeksizin parmak uçlarının üzerinde durup geleceği görmeye çalışır.

(Her Şeyin Teorisi – Ken Wilber)

(Goethe)



- Tek sorun perdeyi açıp diğer tarafa geçmekte, hepsi bu! Bu şüphe ve erteleme neden? Çünkü arkada bizi bekleyenleri bilmiyoruz. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Çünkü zihinlerimiz, belirsizlikten başka bir şeyin olmadığı her yerin, karanlık ve karmaşık olduğunu düşünür.

(Genç Werther’in Anıları – Goethe)

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- Haydi git Vanya, erteleme. Kıvılcımı söndürmezsen ateşi zapt edemezsin.

(İnsan Neyle Yaşar? – Tolstoy)

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- Kararsızlık ve erteleme ikiz kardeştir, birinin bulunduğu yerde genelliklede diğeri de bulunur, sizi tamamen aciz hale düşürmeden bu çiftti öldürün.

(Düşün ve Zengin Ol – Napoleon Hill)

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- Ertelemeyle başa çıkmanın en iyi yolu belki de ertelemeyenlerle iş birliği yapmaktır.

(Erteleme Sanatı – John Perry)

(Osho)

- Hayatı erteleme. Yarını bekleme, asla gelmez. Bugün yaşa.

(Yakınlık – Osho)

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- Yarın hiçbir zaman olmaz – hiç olmadı. Bu sadece aptalca bir erteleme stratejisi.

(Beden İle Zihni Dengelemek – Osho)

- Fikirlerinizin ayakları vardır ve tıpkı sizin aklınıza koştukları gibi başkalarının da akıllarına koşabilirler. Bu noktada önemli olan tek şey bitiş çizgisini ilk kimin geçtiğidir. Gök kubbenin altındaki hiçbir şey yeni değil, o yüzden fikirlerini harekete geçir.

(Sanjo Jendayi)

(Leonardo Da Vinci - Ressam, Filozof)



- Bundan bir yıl sonra kendinizi ‘Keşke o gün başlasaydım’ derken bulabilirsiniz.

(Karen Lamb)

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- Başlangıçta direnmek bittiğinde direnmekten daha kolaydır.

(Leonardo Da Vinci)

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- Ertelemeyi durdurmak, erteleme probleminizin üstesinden gelebileceğinize inandığınızda başlar.

(Robert Moment)

Damla Karakuş

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