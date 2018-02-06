Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Yazarların yaptığı resimler usta ressamlara taş çıkartacak cinsten. Onları daha çok kitaplarıyla tanırız. Eserleri ile evrenselliği yakalayan yazarların yaptıkları resimler onların iyi bir edebiyatçı olmakla birlikte birer usta ressam olduklarını gösteriyor.

Ressamlığa soyunan yazarların asıl uğraşını bıraktıklarını söyleyemeyiz. Sanatın her dalıyla ilgilenmek onlar için elzem olandır. Kalemiyle fırçasını birlikte kullanan yazarların yaptıkları resimlerden birkaçı.

Alman Edebiyatı'nın ölümsüz ismi Johann Wolfgang von Goethe,'nın 1787 yılında yaptığı 'Bir Manzaradaki Gezginler' adlı tablosu.

Fransız yazar Victor Hugo'nun 1850'de yaptığı 'Gölün Yanındaki Kasaba' resmi.

Fransız romancı Marsel Prous'un 1910'da yaptığı dolmakalem çalışması.

İsveçli edebiyatçı Herman Hesse'nin 1917 yılında yaptığı isimsiz resmi.

Amerikalı şair yazar E. E. Cummings'ın 1938 yılında yaptığı 'Chocorua Dağ' adlı eseri.

ABD'li kadın yazar Zelda Fitzgerald'ın fırçasından ' Times Meydanı' (1945)





Amerikalı romancı ve şair olan Jack Kerouac'ın 1952'de yaptığı 'Dr. Sax' adlı harika tablosu.

ABD'li kadın romancı Flannery O’Conner'un otoporte çalışması.

Büyük Amerikalı yazar Henry Miller'in harika çalışması.

Ergül Tosun

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