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Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Yazarlar verdikleri güzel eserlerin yanında hünerlerini resimde de göstermişler.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 14:27..
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Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Yazarların yaptığı resimler usta ressamlara taş çıkartacak cinsten. Onları daha çok kitaplarıyla tanırız. Eserleri ile  evrenselliği yakalayan yazarların yaptıkları resimler onların iyi bir edebiyatçı olmakla birlikte birer usta ressam olduklarını gösteriyor.

Ressamlığa soyunan yazarların asıl uğraşını bıraktıklarını söyleyemeyiz. Sanatın her dalıyla ilgilenmek onlar için elzem olandır. Kalemiyle fırçasını birlikte kullanan yazarların yaptıkları resimlerden birkaçı.

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Alman Edebiyatı'nın ölümsüz ismi Johann Wolfgang von Goethe,'nın 1787 yılında yaptığı 'Bir Manzaradaki Gezginler' adlı tablosu.

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Fransız yazar Victor Hugo'nun 1850'de yaptığı 'Gölün Yanındaki Kasaba' resmi.

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Fransız romancı Marsel Prous'un 1910'da yaptığı dolmakalem çalışması.

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

İsveçli edebiyatçı Herman Hesse'nin 1917 yılında yaptığı isimsiz resmi.

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Amerikalı şair yazar E. E. Cummings'ın 1938 yılında yaptığı 'Chocorua Dağ' adlı eseri.

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

ABD'li kadın yazar Zelda Fitzgerald'ın fırçasından ' Times Meydanı' (1945)

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Amerikalı romancı ve şair olan Jack Kerouac'ın 1952'de yaptığı 'Dr. Sax' adlı harika tablosu.

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

ABD'li kadın romancı Flannery O’Conner'un otoporte çalışması.

Ünlü yazarların yaptığı tablolar

Büyük Amerikalı yazar Henry Miller'in harika çalışması.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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