Ünlü yazarların yemek kültürü

Balzac ne çok kahve tüketirmiş. Goethe de yiyeceklere ya da içeceklere inanmaz, disiplinsizliğe tahammülü olmadığından ayakta yazarmış...
Yiyecek kültürü konusunda sıra dışı olan yazarlar da var elbet. Bakalım yazarlar kağıt ve kalemlerinin yanına hangi yiyecek ve içecekleri alarak yazmışlar...
JOHN STEINBECK
Kızarmış, soğutulmuş ekmek ve yanında bayat kahve.
LORD BYRON
Sirke. Yeme problemleri yaşayan Byron, sirkeyi iştahını bastırması için tüketirmiş.
DANIEL HANDLER
Çiğ, soyulmamış havuç. Handler, masasında sürekli havuç yediği için masası havucun yeşillikli kısımlarıyla dolarmış.
MARCEL PROUST
Espresso, espresso, espreso…
JOYCE MAYNARD
Misket limonlu buzdan dondurma. Yazdıklarını okumak istediğinde dışarı çıkar bir yandan okur, bir yandan dondurmasın yermiş.
MICHAEL POLLAN
Su bardağında çay ve kavrulmuş badem. Çayı sürekli içer, bademi ise molalarda yermiş.
WALT WHİTMAN
İstridye ve et. Withman, bu yiyecekleri kahvaltıda tüketirmiş. Böylece daha rahat yazarmış.
MARY ROACH
Neredeyse çiğ olan dana eti ile hazırlanmış erişteli çorba ve soslu mısır.
TRUMAN CAPOTE
Capote, günün belirlediği saatlerde, belirli içecekleri tüketirmiş: 11.00’de kahve, 12.00’de nane çayı, 14.00’de sherry ve 16.00’da martini.
EMILY DICKINSON
Dickinson, kendi pişirdiği ödüllü çavdarlı ekmeği özellikle tüketirmiş.
F. SCOTT FITZGERALD
Konserve et. Kesinlikle tabağa koymadan konserve tenekesinden yermiş. Yanında da elma.
FRANZ KAFKA
Süt.
Kaynak: nytimes.com
Damla Karakuş