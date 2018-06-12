Ünlü yazarların yemek kültürü

Balzac ne çok kahve tüketirmiş. Goethe de yiyeceklere ya da içeceklere inanmaz, disiplinsizliğe tahammülü olmadığından ayakta yazarmış...

Yiyecek kültürü konusunda sıra dışı olan yazarlar da var elbet. Bakalım yazarlar kağıt ve kalemlerinin yanına hangi yiyecek ve içecekleri alarak yazmışlar...

JOHN STEINBECK

Kızarmış, soğutulmuş ekmek ve yanında bayat kahve.

LORD BYRON

Sirke. Yeme problemleri yaşayan Byron, sirkeyi iştahını bastırması için tüketirmiş.

DANIEL HANDLER

Çiğ, soyulmamış havuç. Handler, masasında sürekli havuç yediği için masası havucun yeşillikli kısımlarıyla dolarmış.

MARCEL PROUST

Espresso, espresso, espreso…

JOYCE MAYNARD

Misket limonlu buzdan dondurma. Yazdıklarını okumak istediğinde dışarı çıkar bir yandan okur, bir yandan dondurmasın yermiş.

MICHAEL POLLAN

Su bardağında çay ve kavrulmuş badem. Çayı sürekli içer, bademi ise molalarda yermiş.

WALT WHİTMAN

İstridye ve et. Withman, bu yiyecekleri kahvaltıda tüketirmiş. Böylece daha rahat yazarmış.

MARY ROACH

Neredeyse çiğ olan dana eti ile hazırlanmış erişteli çorba ve soslu mısır.

TRUMAN CAPOTE

Capote, günün belirlediği saatlerde, belirli içecekleri tüketirmiş: 11.00’de kahve, 12.00’de nane çayı, 14.00’de sherry ve 16.00’da martini.

EMILY DICKINSON

Dickinson, kendi pişirdiği ödüllü çavdarlı ekmeği özellikle tüketirmiş.

F. SCOTT FITZGERALD

Konserve et. Kesinlikle tabağa koymadan konserve tenekesinden yermiş. Yanında da elma.

FRANZ KAFKA

Süt.

Kaynak: nytimes.com

Damla Karakuş

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