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Ünlü yazarların yemek kültürü

Yazarlar, yazma eylemi sırasında en çok hangi yiyecek, içecekten ilham alıyordu?

Özel İçerik | 12.06.2018 - 12:29..
  1. Haberler
  2. Kitap

yazarların yemek kültürü

Balzac ne çok kahve tüketirmiş. Goethe de yiyeceklere ya da içeceklere inanmaz, disiplinsizliğe tahammülü olmadığından ayakta yazarmış...

Yiyecek kültürü konusunda sıra dışı olan yazarlar da var elbet. Bakalım yazarlar kağıt ve kalemlerinin yanına hangi yiyecek ve içecekleri alarak yazmışlar...

Ünlü yazarların yemek kültürü

JOHN STEINBECK

Kızarmış, soğutulmuş ekmek ve yanında bayat kahve.

Ünlü yazarların yemek kültürü

LORD BYRON

Sirke. Yeme problemleri yaşayan Byron, sirkeyi iştahını bastırması için tüketirmiş.

Ünlü yazarların yemek kültürü

DANIEL HANDLER

Çiğ, soyulmamış havuç. Handler, masasında sürekli havuç yediği için masası havucun yeşillikli kısımlarıyla dolarmış.

Ünlü yazarların yemek kültürü

MARCEL PROUST

Espresso, espresso, espreso…

Ünlü yazarların yemek kültürü

JOYCE MAYNARD

Misket limonlu buzdan dondurma. Yazdıklarını okumak istediğinde dışarı çıkar bir yandan okur, bir yandan dondurmasın yermiş.

Ünlü yazarların yemek kültürü

MICHAEL POLLAN

Su bardağında çay ve kavrulmuş badem. Çayı sürekli içer, bademi ise molalarda yermiş.

Ünlü yazarların yemek kültürü

WALT WHİTMAN

İstridye ve et. Withman, bu yiyecekleri kahvaltıda tüketirmiş. Böylece daha rahat yazarmış.

Ünlü yazarların yemek kültürü

MARY ROACH

Neredeyse çiğ olan dana eti ile hazırlanmış erişteli çorba ve soslu mısır.

Ünlü yazarların yemek kültürü

TRUMAN CAPOTE

Capote, günün belirlediği saatlerde, belirli içecekleri tüketirmiş: 11.00’de kahve, 12.00’de nane çayı, 14.00’de sherry ve 16.00’da martini.

Ünlü yazarların yemek kültürü

EMILY DICKINSON

Dickinson, kendi pişirdiği ödüllü çavdarlı ekmeği özellikle tüketirmiş.

Ünlü yazarların yemek kültürü

F. SCOTT FITZGERALD

Konserve et. Kesinlikle tabağa koymadan konserve tenekesinden yermiş. Yanında da elma.

Ünlü yazarların yemek kültürü

FRANZ KAFKA

Süt.

Kaynak: nytimes.com

Damla Karakuş

[email protected]

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