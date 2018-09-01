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Ünlü yönetmen Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Ünlü yapımcı-yönetmen-senarist Aram Gülyüz, hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 22:39..
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Ayşecik film serisinden 90'lı yılların sevilen dizisi Yasemince'ye kadar 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlenen, Türk sinema tarihinin usta ismi Aram Gülyüz, hayatını kaybetti.

ARAM GÜLYÜZ KİMDİR?

1931 yılında İstanbul’da doğan Aram Gülyüz, EMİ Şirketi’nin Londra’daki temsilciliğinde dört yıl televizyon kursu gördükten sonra bir uçak şirketinde memur olarak çalıştı.

Sinemaya 1958’de Metro Film’i kurarak, yapımcı olarak girdi. İlk olarak 1958 yılında Türk-Alman ortak yapımı olan “İstanbul Macerası” filmini yaptı.

Ünlü yönetmen Aram Gülyüz hayatını kaybetti

1960’da senaryosunu yazdığı “Sensiz Yıllar” filmiyle yönetmenliğe başladı. 28 filmin senaryosunu yazdı. Türker İnanoğlu’nun yapımcısı olduğu komedi türü TV dizilerinin yönetmenliğini yaptı.Banu Alkan’ın baş rolünü oynadığı “Afrodit” filminin çekimi sırasında, yönetmeni Remzi Jöntürk trafik kazasında vefat edince, yönetmenliğini üstlenerek 1988'de bu filmi tamamladı.

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