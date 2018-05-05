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Yönetmen Carlos Carvalho zürafa saldırısında öldü

Güney Afrika'da çekim yapan ünlü yönetmen Carlos Carvalho, bir zürafa tarafından başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 05.05.2018 - 19:52..
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Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bulunan safari parkında çekim yapan yönetmen Carlos Carvalho, parkta yaşayan ve Gerald adını verdikleri zürafa tarafından öldürüldü.

ZÜRAFA KAFA ATTI

Başına aldığı darbe sonucu 5 metre kadar uzağa düşen yönetmen, kazanın hemen ardından helikopterle Netcare Milpark Hastanesine kaldırıldı.

Yönetmen Carlos Carvalho zürafa saldırısında öldü

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yönetmen kurtarılamadı. Olaya tanıklık eden Richard Brooker ise olay anını, “Carlos zürafanın önünde dururken, hayvan önce bacaklarını açtı, boynunu eğdi ve kaFasını salladı ve zürafanın kafası Carlos’un kafasına çarptı” şeklinde aktardı.

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