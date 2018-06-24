Ünlüler için tatil vakti

Her seçim döneminde halka parmak sallayarak oy ver edebiyatı yapan, istediği oyu alamayınca halkı aşağılayan kendini sanatçı diye tanımlayan ünlülerimiz, bu seçimlerde de kaybetti.

Bazı ünlülerden sandık çağrısı VİDEO

ÜNLÜLER İÇİN TATİL ZAMANI

Oy kullanma oranı en yüksek ülkeler arasından bulunmamıza karşın vatandaşa oy ver diye akıl veren ünlüler, şuraya ya da buraya oy verin diyemediklerinden ancak oy ver diyerek algı operasyonu yürütebildi, vatandaşı kendi haline bırakmayı öğrenemedi. Ancak seçim kaybetmeyi öğrendiler. Her seçimin ardından olduğu gibi bu seçimin ardından da tatile gidip beachlerde boy gösterecekler.