Ünlüler organlarını bağışlıyor

Sanat camiasından beklenen organ nakli bağışı için bir destek de usta sanatçı Sezen Aksu'dan geldi. Sezen Aksu 'Bir organ bir hayat' diyerek organlarını bağışladı. Sanatçının bu hareketi takdir topladı.

"BAŞKA ACILARIN SEVİNCİ OLMAK İÇİN YAPTIM"

Gülben Ergen de Instagram'da yaptığı paylaşımda ''Tüm organlarımı bağışladım. Ben öldükten sonra, başka acıların sevinci olmak için bunu yaptım. Organ bağışı hayat kurtarır'' diyerek 25 arkadaşını etiketlemişti.

DENİZ SEKİ DE KARARINI VERDİ

Çağrıya destek veren Deniz Seki, ''Ben de bağışlamaya karar verdim. Ölümüm başka bedenlere can ve yaşama sevinci olsun'' demişti.