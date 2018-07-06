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Ünlüler tematik liseler için çağrı yaptı

Yeni çağın ihtiyaç duyduğu meslek sahibi, nitelikli, başarılı ve mutlu gençlerin yetişmesindeki öneminin vurgulandığı kamu spotunda ünlüler, gençleri tematik liseleri tercih etmeye çağırdı.

AA | 06.07.2018 - 15:35..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çekilen kamu spotu ve tanıtım filminde, sanat, spor ve iş dünyasından ünlü isimler bir araya geldi.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türk halk müziği ve bağlama sanatçısı Yavuz Bingöl, oyuncu Necati Şaşmaz, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler'in yer aldığı kamu spotunun seslendirmesini ise tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler yaptı.

Televizyonlarda yayınlanmak üzere hazırlanan 47 saniyelik kamu spotunda, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçmelerinin önemini vurgulayan ünlü isimler, öğrencileri tematik liselere çağırdı.

Ünlü isimlerin tecrübelerini gençlerle paylaştıkları görüntülere yer verilen kamu spotunun, uzun versiyonu olarak 2 dakika 39 saniyelik tanıtım filmi de hazırlandı.

Ünlüler tematik liseler için çağrı yaptı

TEMATİK LİSE

Bir meslekte uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için elektronik, uçak bakım, bilişim, tıbbi cihaz, motorlu araçlar, makine ve denizcilik teknolojilerinin yanı sıra spor, pazarlama ve perakende, ulaştırma hizmetleri, seramik ve cam teknolojisi, ayakkabı ve saraciye, kuyumculuk, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi birçok alanda tematik lise bulunuyor.

Öte yandan kamu spotunun öğrencilerin tercihleri üzerinde etkili olacağına inandıklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, çalışmalarda gönüllü olarak yer alan ünlü isimlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Ünlüler tematik liseler için çağrı yaptı VİDEO

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