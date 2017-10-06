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Ünlüleri hackleyen hackerlar yakalandı

Fishing (olta) yöntemiyle ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yapan çete çökertildi.

06.10.2017 - 07:13
  1. Haberler
  2. Magazin

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Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu ünlü isimlerden oluşan kişilerin ‘sosyal medya hesaplarının çalınarak tehdit edildikleri’ şikayeti üzerine çalışma başlattı.

6'SI KADIN 31 ŞÜPHELİ

Hacker çetesinin 2’si hariç 29’unun sabıkasız ve 18-25 yaş grubundan olduğu belirlendi. Yaklaşık 4 aylık teknik takibin ardından İstanbul ve 8 ilde sabah erken saatlerde eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Polis, 6’sı kadın 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

MAVİ TIK SEVDASI

Çetenin, takipçisi çok olan ünlü kişileri sosyal medya hesaplarına gönderdikleri mesajlarla tuzaklarına düşürdüğü tespit edildi. “Mavi tık başvurunuz onaylandı” veya “Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi” şeklinde mesajlar atan çete üyelerinin kullanıcı ad ve şifrelerini kolayca ele geçirdiği anlaşıldı.

ŞANTAJ YAPIYORLARDI

Çete üyelerinin ünlülerin mail, sosyal medya şifrelerini ve cep telefonu numaralarını ele geçirip buradan elde ettiği özel mesaj ve fotoğrafları kullanarak şantaj yaptığı saptandı. Şüphelilerin ünlülerden bin ila 5 bin TL arasında para istedikleri, göndermemeleri halinde mesaj ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşacakları tehdidinde bulundukları belirtildi.

ÜNLÜ MAĞDURLAR

28 kişi mağdur Oyuncular Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay ve sunucu Seda Akgül’ün de aralarında bulunduğu 28 kişinin çetenin mağduru olduğu öğrenildi. Seda Akgül, Instagram hesabını çalarak para isteyen hacker’ın mesajını Twitter’dan yayınlamıştı. Çete üyelerinin şantaj ve tehditlerine boyun eğen birçok ünlü ismin para kaptırdığı anlaşıldı. Çete üyelerinin çaldıkları hesap bilgilerini başka çete üyelerine devrettiği, onların da aynı kişileri tehdit ederek para aldıkları da tespit edildi.

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