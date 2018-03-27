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Ünlülerin 'Ali Baba'sı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da dün vefat eden Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens, son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 27.03.2018 - 09:16..
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Türkiye'de Ali Baba ismiyle tanınan ve uzun süredir kanser tedavisi gören Gittens için Şişli Katolik Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu ile Füsun Önal'ın da aralarında bulunduğu isimlerin katıldığı tören, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ünlülerin 'Ali Baba'sı son yolculuğuna uğurlandı

Gittens'in cenazesi, törenin ardından Şişli Katolik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarkan, Ajda Pekkan ve Sertab Erener gibi isimlerle çalışan ses mühendisi Gittens, uzun yıllar Türkiye'de yaşadığı için İstanbul'a gömülmek istemişti.

Ünlülerin 'Ali Baba'sı son yolculuğuna uğurlandı

Wayne Heights Gittens

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