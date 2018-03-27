Ünlülerin 'Ali Baba'sı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de Ali Baba ismiyle tanınan ve uzun süredir kanser tedavisi gören Gittens için Şişli Katolik Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu ile Füsun Önal'ın da aralarında bulunduğu isimlerin katıldığı tören, basına kapalı gerçekleştirildi.

Gittens'in cenazesi, törenin ardından Şişli Katolik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarkan, Ajda Pekkan ve Sertab Erener gibi isimlerle çalışan ses mühendisi Gittens, uzun yıllar Türkiye'de yaşadığı için İstanbul'a gömülmek istemişti.

Wayne Heights Gittens