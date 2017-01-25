Ünlülerin hesabını çalan kişiye 9 ay hapis cezası

Bir kimlik avı sistemi oluşturarak kurbanlarının internet üzerindeki kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirmekle suçlanan Majerczyk, adı açıklanmayan bir ünlünün özel fotoğraflarını internet üzerinde paylaşması nedeniyle de 4 bin 900 pound tazminat cezası aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Majerczyk, geçen yıl bilgi hırsızlığı için korumalı bilgisayara yasa dışı yollarla erişmek suçundan yargılandığı mahkemede suçunu itiraf etmiş, mahkeme belgelerinde mağdurların isimleri anılmamıştı.

Aralarında ABD'li oyuncular Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve model Kate Upton'ın bulunduğu ünlülerin özel fotoğrafları 2014'te internet üzerinden paylaşılmıştı. Majerczyk'nin avukatı Thomas Neddham ise müvekkilinin depresyonda olduğunu iddia etmişti.