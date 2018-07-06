Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

Uzun süredir Bodrum’da yaşayan, Özlem Tekin, orayı da terk edip Milas’ın bir köyüne yerleşti. 17 dönüm arazi alıp içine konteyner ev kurduran Tekin, yerleşme işleri bittikten sonra kız kardeşlerini de yanına aldı.

CEP TELEFONU BİLE KULLANMIYOR

Sabahları güne yürüyüşle başlayan, ardından 5 köpeği, atı ve eşeğini besleyen ünlü rockçının cep telefonu bile kullanmadığı söyleniyor.

Daha önce de Özgü Namal ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlü isimler köyden ev alıp huzurlu bir hayata yelken açmıştı.

YILMAZ ERDOĞAN ORGANİK BESLENİYOR

Yılmaz Erdoğan da Köyceğiz'de kendisine bir çiftlik kurarak organik yaşam hayalini gerçeğe dönüştürmüştü. Vejetaryenlikten veganlığa geçiş yapan sanatçı, artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor.

ÖZGÜ NAMAL TAVUKLARA BAKIYOR

Oyuncu Özgü Namal da huzuru Köyceğiz'de bulanlardan. Namal, eşi Serdar Oral ile birlikte iki katlı, mütevazı bir köy evini 10 yıllığına kiraladı. Çift, yanlarındaki 7 dönümlük araziyi de yatırım için 1 milyon 400 bin TL'ye satın aldı. Namal, gününü çocukları, tavukları ve bahçesine ektiği sebze-meyveyle ilgilenerek geçiriyor.