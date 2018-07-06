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Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

Şarkıcı Özlem Tekin, Milas'ta yerleştiği bir köyde hayvanlarla ilgilenip doğal bir hayat sürerek huzura kavuştu.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 11:23..
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Uzun süredir Bodrum’da yaşayan, Özlem Tekin, orayı da terk edip Milas’ın bir köyüne yerleşti. 17 dönüm arazi alıp içine konteyner ev kurduran Tekin, yerleşme işleri bittikten sonra kız kardeşlerini de yanına aldı.

Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

CEP TELEFONU BİLE KULLANMIYOR

Sabahları güne yürüyüşle başlayan, ardından 5 köpeği, atı ve eşeğini besleyen ünlü rockçının cep telefonu bile kullanmadığı söyleniyor.

Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

Daha önce de Özgü Namal ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlü isimler köyden ev alıp huzurlu bir hayata yelken açmıştı.

Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

YILMAZ ERDOĞAN ORGANİK BESLENİYOR

Yılmaz Erdoğan da Köyceğiz'de kendisine bir çiftlik kurarak organik yaşam hayalini gerçeğe dönüştürmüştü. Vejetaryenlikten veganlığa geçiş yapan sanatçı, artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor.

Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

ÖZGÜ NAMAL TAVUKLARA BAKIYOR

Oyuncu Özgü Namal da huzuru Köyceğiz'de bulanlardan. Namal, eşi Serdar Oral ile birlikte iki katlı, mütevazı bir köy evini 10 yıllığına kiraladı. Çift, yanlarındaki 7 dönümlük araziyi de yatırım için 1 milyon 400 bin TL'ye satın aldı. Namal, gününü çocukları, tavukları ve bahçesine ektiği sebze-meyveyle ilgilenerek geçiriyor.

Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

Ünlülerin köyde yaşama modasına Özlem Tekin de katıldı

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