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Ünlülerin korkulu rüyası hackerlara operasyon

Oyuncu Tamer Karadağlı, emniyete giderek ünlülerin sosyal medya hesaplarını çalan şüphelileri yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.

20.10.2017 - 12:20
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Ünlülerin korkulu rüyası hackerlara operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ünlü sanatçının sosyal medya hesaplarının çalındığını belirterek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin ünlü kişilerin sosyal medya hesaplarını oltalama yöntemi (Pshing) ile çaldıktan sonra tehdit ve şantajla para talep ettiklerini, para ödenmediği taktirde ise özel hayatın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar yapıp rezil edeceklerini ve toplum önünde küçük düşürecekleri yönünde yazışmalar yapacaklarını söylediklerini tespit etti.

Ünlülerin korkulu rüyası hackerlara operasyon

46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Niğde, Amasya, Batman ve Eskişehir'de 5 ve 6 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda toplam 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlülerin korkulu rüyası hackerlara operasyon

"PARA VER DİYE TEHDİT ETTİLER"

Hesabı ele geçirilen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, şüphelilerin yakalanması ve tutuklanması üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek polis ekiplerine teşekkür etti. Karadağlı, şüphelilerin yalnız kendisini değil pek çok kişiyi ağına düşürdüğü ve hesaplarını ele geçirdiğini söyledi. Karadağlı, “Bir sosyal medya hesabıma onaylı hesap için mesaj geldi. Bende bunu bilinçsiz bir şekilde açtığım anda hesabım gitti zaten. Şüpheliler bunun üzerine bize para ver diye tehdit etti. Vermezsen seni rezil ederiz pişman olursun gibi şantaj yaptılar. Olayın ertesi günü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldim ve şikayetçi oldum. Bu insanlar kendilerine bunu iş edinmişler. İş adamları, oyuncular, şarkıcılar, kadınlar ve erkekleri farklı farklı şekilde suçlayabilecek halde organize olmuşlar. Paralel, çapraz hesap açıyorlar. Birinin hesabını çaldıktan sonra biriyle yazışıyormuş gibi yapıyorlar. Resim koyuyorlar bir sürü. Senin hesabından bak böyle yazışmalar yapmışsın diye…" dedi.

Ünlülerin korkulu rüyası hackerlara operasyon

"BUNLAR KAN EMİCİ VAMPİRLER"

Başına böyle bir olay gelen kişilerin emniyete gitmesi gerektiğini belirten Karadağlı, “Başına böyle bir olay gelen herkes emniyete başvurmalı. Asla ve kat'a böyle bir şey karşısında boyun eğmemeleri hemen güvenlik güçlerine başvurmaları, siber suçlara gelmeleri gerekiyor. Benden 2 bin lira gibi komik bir para talep ettiler. Ben bunları kan emici vampirlere benzetiyorum. Çok insanı mağdur etmişler." diye konuştu.

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