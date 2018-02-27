Kalem ustalarından yazma üzerine tavsiyeler

Yazarlık meşakkatli bir eylemdir. Zaten mayanızda varsa en iyi metinleri bile yazarsınız. İyi yazmak her zaman çok okumaktan geçer kuralı tartışma götürmez. Öncelikle yazmanız için elinizde malzemeniz olmalı.

Yani neyi yazacağınız konusu önemlidir. İçinde yaşadığınız toplumsal sorunlar, ailesel ya da etkisinde kaldığınız olayları kaleminizle hayat verebilirsiniz.

Yazarlık yetenek ister, özveri ister.

Bütün işlerde olduğu tabii ki dikkat gereklidir. Yazacağız konu her ne olursa olsun titiz bir çalışma yapmanız gerekmektedir. Bütün bunlara kıvrak bir kalem ve sade üslubu da ekleyin.

Çok okuyan birey belli süre sonra öğrendiklerini paylaşmak ister. Bunu ya sözlü olarak ya da kâğıda dökerek yapar. Sizler hangisini yapıyorsunuz bilmiyoruz ama, içinizde yazarlık tutkusu varsa dünyaca ünlü kalem ustalarına kulak verin.

Usta kalemlerden tavsiyeleri okuduğunuzda umarım sizler de zamanı geldiğinde hem ülkemizde hem de dünyada tanınan ve çok satan kitapların yazarı olursunuz.

İngiliz fantastik ve komedi kitaplarının önde gelen ismi Terry Pratchett; "Grameri, noktalamayı ve imlayı hayatınızın parçası haline getirin. En inatçı ve sıra dışı karmaşa bile cümlelere dökülebilmeli"

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı dev yazar Ernest Hemingway; "Herşeyin ilk hali berbat ötesidir. Nesir mimaridir, iç dekorasyon değil”.





Korku ve gerilim romanlarının sevilen ismi ABD'li Stephan King, biraz farklı düşünüyor.

Okuyalım...

“Yazmak, para kazanma, ünlenme, sevgili bulma, birileriyle yatma ya da arkadaş edinme meselesi değildir. Sonunda kitabınızı okuyan insanların hayatlarını ve kendi hayatınızı da zenginleştirmekle ilgili bir şeydir o. Söz konusu olan ayağa kalkma, iyileşme ve üstesinden gelme halidir. Mutlu olmaktır, çaktınız mı?”

Rus öykücülüğünde çığır açan Anton Çehov; "Kendimden bildiğim, bir hikâye yazılır yazılmaz başlangıç ve sonunun silinmesi gerektiğidir. Biz yazarların en çok atıp tuttuğumuz yerlerdir buralar.”

Nobel ödüllü Amerikalı ünü yazar William Faulkner, “Doğrudan konuya girin. Risk alın. Sonuç kötü olabilir ama gerçekten iyi bir şeyler yapabilmenin tek yoludur bu.

“Yazar olmayın; yazma eyleminin kendisi olun.”

İngiliz Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarından sayılan Virginia Woolf'u dinleyelim.

"Eğer kendiniz hakkında gerçekleri anlatmıyorsunuz, başka insanlar hakkında da gerçeği anlatamazsınız."

Amerikan yazar ve moda tasarımcısı, en çok tanınan Masumiyet Çağı adlı romanın yazar ve 1921 yılında Pulitzer Ödülünü kazanan Edith Wharton, “Gerçek özgünlük yeni bir tavırda değil, yeni bir tasavvurda oluşur. Dolasıyla yazmak istediğiniz bir metniniz varsa bu doğrultuda hareket etmeniz gerekmektedir."

Bülbülü Öldürmek romanıyla evrenselliği yakalayan ABD'nin kadın yazarı Herper Lee, Pulitzer Kurgu Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı. Yazarın tavsiyesini okuyalım şimdi.

"Yazı kariyerine heves eden birine tavsiye vermem gerekseydi yeteneğini geliştirmeden önce bir aldırmazlık zırhı geliştirmesinin akıllıca olacağını söylerdim."

Toni Morrison ABD'li Nobel ödüllü yazar. Morrison "Afrikalı-Amerikalı" edebiyatının tanınması ve gelişmesinde önemli rol oynamış, üretken bir yazardır. Sevgili adlı romanıyla 1988 yılında Pulitzer Ödülünü kazandı.

"Bekleyin, bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bu süre içinde yazmaya uğraşmayın, zorlamayın. Çok kişi böyle yapar ama işe yaramaz. Sadece bekleyin, gelecektir."

Yazdığı kısa öykülerle adını dünya edebiyatına kısa sürede duyuran Joyce Carol Oates, korkmamız gerektiğini söylüyor.

Kulak verelim...

"Cesur olun, herşeyi deneyin. Her sözcüğün kusursuzluğa hizmet ettiği küçük oymacılık işlerine soyunmayın. Teknik, okuru cümle cümle yakalasa bile akılda kalan sadece içerik olacaktır."





Zadie Smith, Jamaika kökenli Britanyalı yazar. 2003 yılında Granta dergisinin en iyi 20 genç yazar listesine girmiştir.

"Yazdığınız zaman ve mekanı korumaya alın. Herkesi ondan uzak tutun, sizin için en önemli olan insanları bile."

Beyaz Diş, Martin Eden, Demir Ökçe gibi ünlü romanlara imza atan Amerikalı yazar Jack London, "Esin için bekleyemezsiniz, bir çomakla peşine düşmeniz gerekir onun."

Ergül Tosun

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